Beaucoup de cuisiniers, une hypothèque. Les maisons multigénérationnelles décollent à Calgary

Calgary a connu un mini-boom dans les maisons expressément construites pour la vie multigénérationnelle, principalement dirigées par la communauté indienne.

Au début, ceux-ci étaient concentrés dans les nouvelles communautés du nord-est de Cornerbrook et Homestead. Mais le directeur de la zone de vente de Trico Homes, Akshat Mathur, affirme que la demande augmente également dans la communauté sud-est de Pine Creek.

Trico est l’un des nombreux constructeurs à construire ces nouveaux modèles dans de nombreuses communautés de la ville, et Mathur en construit même un pour lui-même.

“J’adore ça”, a déclaré Mathur. “La suite secondaire – c’est incroyable.”

Ce qui distingue les maisons multigénérationnelles, c’est qu’elles ont soit une suite au sous-sol avec une cuisine complète et une entrée séparée, soit une chambre et une salle de bain au rez-de-chaussée au lieu d’un boudoir et d’une salle d’eau.

Akshat Mathur, responsable de la zone de vente pour Trico Homes. (Dan McGarvey/CBC)

Mathur dit que le prix moyen d’une maison de 1 800 pieds carrés avec une chambre au rez-de-chaussée et une salle de bain complète est d’environ 500 $.

Mathur dit que depuis que Trico a rendu les plans disponibles en 2019, la demande est passée de deux à trois ventes par mois à plus de 10 par mois, presque exclusivement aux acheteurs sud-asiatiques.

Les familles vivant dans ces maisons disent que la vie multigénérationnelle peut être une aubaine pour tous les membres de la famille, d’autant plus que l’inflation, le loyer et les frais de garde rendent la vie séparée plus chère.

CBC Calgary a donc rencontré deux familles vivant dans ces maisons pour voir comment elles fonctionnent.

Rangée arrière, de gauche à droite : la belle-mère de Sajja, Usha Rani Sunkara ; la mère de Sajja, Venkata Durga Lakshmi; Le père de Sajja, Venkateswara Rao Sajja. Au premier rang, de gauche à droite : le mari de Sajja, Alok Sagar Aetukuri ; Bhavya Sajja avec sa fille, Akshara Aetukuri ; Le frère de Sajja, Rakesh Sajja. (Bhavya Sajja)

Bhavya Sajj : “Ils nous virent de la cuisine”

Pour Bhavya Sajja, la vie multigénérationnelle est plus une question de soutien émotionnel que d’économie.

« Ça fait vraiment du bien d’avoir des parents qui restent avec nous », dit Sajja, qui a immigré à Calgary depuis l’Inde en 2018. « Ma santé mentale s’est améliorée après l’arrivée de ma mère. C’est un autre genre de bonheur.

Elle et son mari, Alok Aetukuri, ont récemment emménagé dans leur nouvelle maison de quatre chambres dans le nord-est de Calgary, qui a été spécialement conçue pour être multigénérationnelle. Ils vivent avec leur fille, son jeune frère, ses parents et sa mère.

“La maison est parfaite”, a déclaré Aetukuri, notant la chambre et la salle de bain du rez-de-chaussée pour sa mère, qui a du mal à monter les escaliers.

Ma santé mentale s’est améliorée après l’arrivée de ma mère. C’est un autre genre de bonheur.​​​​​​ -Bhavya Sajja

Sajja et son mari travaillent à plein temps. Ils disent que les mains aidantes supplémentaires soulagent le stress de la vie quotidienne.

Sajja dit qu’elle n’a pas eu à cuisiner de repas depuis que sa mère et sa belle-mère ont emménagé.

Ni l’une ni l’autre ne la laissera, elle ou son mari, aider.

“Ils nous chassent de la cuisine et ne nous laissent rien faire”, a déclaré Sajja. “Tout ce que nous faisons, c’est nous occuper de notre travail… Je n’ai pas à m’inquiéter de l’endroit où nous laissons notre fille ou du moment où je vais finir ma cuisine. Il y a la tranquillité d’esprit.”

Cela va dans les deux sens. Aetukuri dit qu’il est également plus facile de prendre soin de ses parents vieillissants lorsqu’ils vivent ensemble.

“Si tu laisses tes parents à la maison [in India], vous pensez toujours à eux », a expliqué Aetukuri. « Ils sont vieux. Personne n’est là pour s’occuper d’eux. C’est plus facile s’ils sont là. Nous pouvons prendre soin d’eux si quelque chose est nécessaire.”

Manjot Dhillon vit avec son mari, sa fille et ses beaux-parents dans une maison multigénérationnelle construite à cet effet dans le nord-est de Calgary. (Dan McGarvey/CBC)

Manjot Dhillon : “J’ai envoyé ma fille avec eux”

Manjot Dhillon fait tellement confiance à sa belle-famille qu’elle a une fois envoyé son bébé de 16 mois à la maison avec eux en Inde alors qu’elle et son mari occupaient plusieurs emplois en Colombie-Britannique.

“J’ai envoyé ma fille avec eux … pendant environ cinq mois”, a déclaré Dhillon. “Et même maintenant, elle couche avec eux.”

C’est le genre de lien qu’elle entretient avec sa belle-famille alors qu’elle les connaissait à peine lorsqu’ils ont emménagé ensemble il y a deux ans.

Les trois générations vivent maintenant dans une nouvelle maison à Calgary, dans le modèle avec une chambre à coucher et une salle de bain au rez-de-chaussée afin que les grands-parents n’aient pas à monter les escaliers.

“Il n’y a aucun moyen de laisser nos parents vivre seuls, surtout dans leur vieillesse.”

Et la prestation de soins va dans les deux sens. Avec un autre bébé en route, la belle-famille a été d’un grand soutien.

L’une des cuisines à l’intérieur d’une maison spécialement conçue pour la vie multigénérationnelle, ce qui devient de plus en plus courant à Calgary. (Dan McGarvey/CBC)

“Nous nous entraidons. D’autant plus que ma belle-mère a été très utile avec mon premier bébé”, a déclaré Dhillon. “C’était elle qui cuisinait pour nous, faisait le ménage pour nous, faisait même la lessive pour nous.”

Elle dit que vivre sans parents n’est pas une option dans leur culture.

“C’est comme ça”, a déclaré Dhillon, qui a également grandi avec ses grands-parents. “C’est comme ça qu’on nous a élevés. Nous n’avons pas d’autre façon de penser.”

Elle dit qu’avoir des relations aussi étroites signifie que les membres de la famille doivent également prendre du temps pour eux-mêmes. Pour elle, elle prendra le temps de regarder la télé. Mais les avantages sont clairs et Dhillon recommande à ceux qui ne sont pas habitués à la vie multigénérationnelle d’y penser au moins.

“Je dirais allez-y”, a déclaré Dhillon. “L’ancienne génération peut s’occuper de la jeune génération et transmettre les mœurs, les traditions et cela peut aussi être rentable en termes de garde d’enfants. [And] au lieu de payer deux hypothèques, ils n’ont qu’à en partager une.”

Sa belle-mère, Satvir Dhillon, dit qu’elle se promène quand elle a besoin de plus d’espace et qu’elle fait ses propres rituels religieux tôt chaque matin. Mais elle ne peut pas s’imaginer vivre séparée de sa famille, en particulier de sa petite-fille.

“Elle l’aime plus que nous”, a déclaré Manjot Dhillon en riant.

Trouver la maison

CBC Calgary met l’accent cet automne sur le logement. Les prix sont jusqu’à louer ou acheter. Nous voulons savoir comment vous le faites fonctionner.

Venez nous voir en personne au Genesis Center vendredi après-midi. Ou partagez votre histoire par SMS. Ajoutez votre numéro de téléphone portable ci-dessous pour commencer à parler avec un journaliste. C’est gratuit et confidentiel. Désabonnez-vous à tout moment.