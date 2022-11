“Beaucoup de choses stupides” à venir pour Twitter, prévient Musk alors que le nouveau label est abandonné quelques heures après son lancement

Twitter a dévoilé mercredi – puis presque immédiatement abandonné – une nouvelle étiquette grise “officielle” pour certains comptes de haut niveau alors qu’Elon Musk s’efforce de réorganiser la plateforme très influente après son rachat de 44 milliards de dollars.

“Je viens de le tuer”, a tweeté Musk quelques heures seulement après l’ajout de la nouvelle étiquette aux comptes gouvernementaux ainsi qu’à ceux des grandes entreprises et des principaux médias.

“Veuillez noter que Twitter fera beaucoup de choses stupides dans les mois à venir. Nous garderons ce qui fonctionne et changerons ce qui ne fonctionne pas”, a ajouté l’homme le plus riche du monde pour expliquer le demi-tour.

Le changement soudain d’avis invitera à un examen plus approfondi des plans de Musk pour Twitter une semaine après avoir licencié des milliers de travailleurs et entraîné une baisse massive des dépenses des annonceurs, qui se méfient de l’orientation du site.

Le déploiement bâclé est sorti avant l’introduction très attendue d’un modèle d’abonnement remanié dans lequel la célèbre coche bleue du site serait mise à disposition moyennant des frais de 7,99 $.

La coche bleue a été une marque de l’authenticité d’un compte et des doutes ont émergé que des personnalités publiques ou des médias paieraient pour cela. La balise grise officielle a été considérée par les observateurs comme une solution de contournement pour résoudre ce problème.

Le déploiement du nouveau label officiel a commencé mercredi et s’est fait sur les comptes d’entreprises comme Apple ou BMW et d’entreprises publiques comme la Maison Blanche et les grands médias.

Mais seulement quelques heures plus tard, il avait disparu.

Musk a pris le contrôle de Twitter après une longue bataille juridique dans laquelle le magnat mercuriel a tenté de revenir sur l’accord.

Il est apparu mardi que Musk avait vendu pour 4 milliards de dollars d’actions de Tesla pour aider à payer l’accord dans lequel il avait contracté des milliards de dollars de dettes.

L’idée d’abonnement à 7,99 $ est considérée comme un moyen de surmonter la perte d’annonceurs depuis que Musk a repris l’entreprise.

La semaine dernière, Twitter a licencié la moitié de ses 7 500 employés, ce qui, selon Musk, était nécessaire car l’entreprise perdait quatre millions de dollars par jour.