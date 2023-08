Beaucoup de choses à célébrer, mais l’Australie peut apprendre de la défaite de la Suède

BRISBANE, Australie – Un mois mémorable dans le sport australien s’est terminé; une Coupe du monde féminine à domicile qui a captivé le pays comme jamais auparavant et a réécrit les perceptions sur ce que le football (en particulier le football féminin) peut accomplir.

Il reste la finale entre l’Angleterre et l’Espagne à venir, mais la course des Matildas est maintenant courue. Et malheureusement pour eux, cela s’est terminé par une défaite 2-0 contre la Suède lors d’une éliminatoire pour la troisième place à Lang Park samedi soir. Juste pour s’assurer qu’il n’y avait rien de stupide comme le bonheur et les célébrations pour empêcher le début des autopsies.

Ce sont des choses remarquables, des matchs pour la troisième place. Paradoxal à l’extrême. Ce sont des matches qui, en théorie, représentent une opportunité de se cimenter comme la troisième meilleure équipe du monde et, par conséquent, quelque chose à chérir et à valoriser. De plus, c’est un match de football compétitif pour les athlètes d’élite pour qui, lorsque la ligne blanche est franchie, quelque chose a tendance à cliquer dans le cerveau de toute façon. Il suffit de regarder la confrontation de Katrina Gorry avec la Suédoise Kosovare Asllani à la fin de la première mi-temps.

Pourtant, lorsqu’il s’agit de se rendre au stade et de passer par les formalités de jouer dans l’un d’eux, le ton général ressemble plus à quelque chose qui se rapproche d’une expérience de punition purgatoire qu’autre chose. S’assurer une place dans l’une de ces séries éliminatoires représente souvent l’un des pires moments de la carrière des joueurs, compte tenu de l’alternative et de tout. Asllani – qui a disputé sa deuxième éliminatoire pour la troisième place, pour accompagner ses deux médailles d’argent olympiques – l’a bien résumé lorsqu’elle a tristement déclaré qu’elle était « fatiguée de pleurer de grosses larmes de tournoi », après la défaite de son équipe en demi-finale contre Espagne.

Les Matildas, pour leur part, avaient dit toutes les bonnes choses dans la préparation. Un élan supplémentaire à la performance a été ajouté par la possibilité de décrocher un podium – « une médaille de bronze » – dans une Coupe du monde à domicile était le mot, tout comme la fourniture d’un dernier moment d’inspiration et d’héritage.

Mais au coup d’envoi, cela – une étincelle, des élans d’inspiration ou même une grande partie d’un plan – n’avait tout simplement pas vraiment l’air d’être là.

La Suède a à peine mis le feu au monde avec des démonstrations fringantes de dynamisme footballistique lors de ce tournoi. En dehors de leur victoire 2-1 sur le Japon, ils n’ont pas vraiment réalisé une performance vraiment impressionnante. Leur meilleure buteuse de ce tournoi a été Amanda Ilestedt, qui joue en tant que défenseur central mais qui fait passer son cadre de 178 cm dans l’attaque pour les coups de pied arrêtés. Mais sous l’entraîneur Peter Gerhardsson, ils gagnent des matchs de football. Ils les gagnent beaucoup, en fait. Blågult’s la défaite contre l’Espagne en milieu de semaine est arrivée dans leur quatrième demi-finale consécutive de Coupe du monde et samedi contre les coorganisateurs du tournoi, ils avaient l’air d’une classe au-dessus.

Ils sont physiques, bien sûr, c’était l’une des caractéristiques déterminantes du jeu, mais ils sont aussi composés et possèdent des joueurs habiles. Ils sont bien entraînés et disciplinés. Ils ont plusieurs projets. Au cours de la seule véritable période de contrôle de Matildas dans le jeu – une vague d’activité de 10 minutes au cours de laquelle ils ont forcé le match à se jouer dans la moitié de terrain européenne après les avoir dépassés et cela a été souligné par le gardien suédois Zećira Mušović forcés de sauver un effort de Hayley Raso à la 23e minute – ils ont creusé profondément et ont vu la menace. Puis, trois minutes après la chance de Raso, ils ont remporté un penalty accordé par le VAR qui a été froidement envoyé dans le coin inférieur par Fridolina Rolfö.

jouer 2:48 Chastain sur le fardeau d’être une icône du football La légende de l’USWNT, Brandi Chastain, réfléchit aux similitudes entre le parcours de Matildas et son propre moment emblématique lors de la Coupe du monde féminine de 1999.

À partir de ce moment, les Européens étaient en régulateur de vitesse. Quand ils ont voulu monter sur le ballon et le faire tomber, ils ont pu le faire contre une équipe de Matildas qui courait sur des vapeurs – faisant preuve de sang-froid et de clarté d’objectif, combinés avec un désir d’entrer dans la zone et d’ajouter plus de buts jusqu’au coup de sifflet final. Lorsqu’ils voulaient faire la transition, ils le faisaient avec rapidité et détermination. Il ne transportait pas la même électricité irrésistible que les Matildas à leur meilleur, mais il y avait un air contrôlé et inquiétant. Par exemple, leur deuxième but juste après l’heure de jeu, quand Asllani et Stina Blackstenius se sont combinés pour conduire leur équipe sur le terrain avec intention, avant que le premier ne tire au-delà du gardien des Matildas, Mackenzie Arnold.

Lors de la défaite de l’Australie en demi-finale face à l’Angleterre, l’entraîneur des Lionnes Sarina Wiegman était arrivée avec un plan et avait demandé à ses chargeurs de l’exécuter à la perfection. Ils étaient bien formés, disciplinés, adaptables et cool sous pression. Le patron des Matildas, Tony Gustavsson, n’avait pas les réponses. À Lang Park, l’équipe de Gerhardsson a fait de même, mais sans le sentiment que son équipe ait jamais été sous la pression des Matildas ou de tout ce que leur entraîneur espérait accomplir dans la nuit.

Bien sûr, être la meilleure équipe a été considérablement facilité par cette fatigue qui affecte l’Australie. Gustavsson avait déclaré qu’il n’y avait pas de place pour l’émotion à la table de sélection et qu’il sélectionnerait son onze le plus fort possible pour la rencontre. Et malgré les déclarations courantes selon lesquelles il faudrait « 23 sur 23 » tout au long de son mandat (ce qui ne signifiait apparemment pas ce que la plupart d’entre nous pensaient), le manager s’est finalement avéré aussi bon que sa parole lorsque les files d’attente ont été annoncées, avec le XI inchangé par rapport au groupe qui était tombé aux mains des Lionnes quelques jours auparavant.

Avant les séries éliminatoires, quatre des voltigeurs de Gustavsson – Aivi Luik, Courtney Nevin, Clare Wheeler et Kyah Simon (dont la sélection au milieu de sa récupération d’un ACL doit maintenant être classée comme une erreur) – n’avaient pas joué une seule minute. Alex Chidiac, Tameka Yallop et Charlotte Grant avaient été officiellement crédités de moins de 10. A l’inverse, six joueuses avaient enregistré 565 des 570 minutes proposées : Ellie Carpenter, Steph Catley, Clare Hunt, Caitlin Foord, Katrina Gorry et Kyra Cooney. -Croix. À la fin du jeu, seuls 14 membres des 23 joueurs enregistreraient plus de 30 minutes cumulées sur les 660 minutes proposées. Wheeler, Luik et Simon n’ont pas joué du tout. Que le premier ne soit pas du tout monté sur le terrain est flagrant.

Pourtant, cette fatigue et les moments bâclés associés et les évanouissements cérébraux n’ont servi qu’à compléter les limitations sous-jacentes que les Matildas ont continué à démontrer tout au long du cycle. Bien qu’elle possède des joueurs de classe mondiale qui jouent dans certains des plus grands clubs du monde – des joueurs capables de bien plus – c’est toujours une unité qui a du mal à créer quoi que ce soit au-delà des longues balles lorsqu’elle se voit refuser la transition et/ou face à un adversaire défini. Il y a un sentiment de chaos vibrant dans leur jeu qui, lorsqu’il devient l’esprit dominant du jeu, est incroyablement dangereux mais, face à une opposition capable de résister activement, s’essouffle. L’Australie s’est heurtée à deux nations de football matures, l’Angleterre et la Suède, avec un plan clair et une capacité à prendre un coup de poing lors de leurs deux derniers matchs et qui ont définitivement manqué.

Peut-être que c’est une conclusion appropriée. L’Australie se tenait au bord de quelque chose d’incroyable ce tournoi mais quand est venu le temps de le saisir, elle s’est retrouvée en défaut face aux meilleurs mondiaux. Que l’on puisse même parler tristement de ce qui aurait pu être après une défaite en séries éliminatoires pour la troisième place, dans un contexte historique, semble bizarre à contempler; un crédit à Football Australia, à ces joueurs et, oui, au travail accompli par Gustavsson. Mais cela n’arrête pas les pronostics et les questions sur la direction à prendre à partir d’ici. Daresay, répondre à un meilleur résultat de tous les temps lors d’une Coupe du monde en le séparant et en essayant de comprendre où se trouvaient les faiblesses et comment s’améliorer est le comportement de la « nation du football ». Il suffit de regarder l’évolution de l’Angleterre au cours des quatre dernières années après ne pas être restée immobile après une deuxième demi-finale consécutive.

Et pourtant, en atteignant les demi-finales de ce tournoi, les Matildas ont également largement dépassé la ligne de base des attentes que la plupart avaient à venir. La défense s’est considérablement améliorée et ils sont en meilleure forme qu’ils ne l’étaient après les circonstances chaotiques de 2019 ou le COVID -arrivée perturbée de Gustavsson. Indépendamment de la déception de la défaite de samedi, une quatrième place représente toujours le meilleur résultat à une Coupe du monde – masculine ou féminine – de toute équipe australienne senior. L’impact qu’ils auront eu sur l’Australie est incalculable. Une génération d’enfants, garçons et filles, aura été inspiré pour taper dans un ballon. Les joueurs peuvent être fiers, tout comme l’entraîneur. Ce n’est pas un jeu à somme nulle.

Mais cela allait toujours être le moment de l’Australie, le sujet de trois ans d’anticipation et de construction. Tout autour de ce programme de Matildas durant cette période a été construit autour de ce tournoi. C’était l’alpha et l’oméga de ce qui ressemblait à tout le sport qui guérirait tous les maux. La question n’a jamais été de savoir si cela inspirerait mais de combien. Une apparition en demi-finale a fait beaucoup mais, pour ne pas être gourmand, et si c’était une finale ? Ou une troisième place? Au lieu de cela, cela s’est terminé de cette manière – avec des défaites consécutives où l’équipe s’est heurtée à un mur de briques et Gustavsson a été surclassé.

Parce que le football, comme l’était la Suède, est impitoyable. Et chaque montée en flèche est accompagnée de cette voix lancinante qui regarde ce qui s’est bien passé et ce qui s’est mal passé, parce que vous devez vous lever demain et recommencer.