Une personne a été tuée et au moins cinq autres ont été blessées lundi après qu’un conducteur a frappé des piétons lors de plusieurs incidents à Portland, dans l’Oregon, ont indiqué des responsables.

Le bureau de police de Portland a déclaré que des appels avaient commencé à arriver au poste au sujet d’un incident de délit de fuite tôt lundi après-midi. Peu de temps après, alors qu’ils répondaient au premier incident, les agents ont reçu des appels indiquant que la même voiture, une Honda Element argent, frappait d’autres piétons.

En tout, les incidents se sont déroulés sur une étendue de 20 pâtés de maisons, créant « une très grande scène de crime », a déclaré le porte-parole de la police Derrick Carmon lors d’une conférence de presse dans l’après-midi.

Lorsque le véhicule s’est finalement écrasé, le suspect s’est enfui à pied, mais a ensuite été arrêté avec l’aide de la communauté, a déclaré Carmon. Il y a eu plusieurs rapports selon lesquels la voiture est montée sur les trottoirs pour écraser des piétons lors de ce que la police a qualifié d ‘ »incident de la circulation majeur », a déclaré Carmon, mais a ajouté que l’incident était toujours sous enquête.

Six piétons ont été emmenés à l’hôpital par ambulances, a déclaré le porte-parole de Portland Fire and Rescue Rich Chatman lors de la conférence de presse. Une victime est décédée plus tard, a déclaré la police dans un communiqué de presse.

Le service d’incendie a déclaré que d’autres étaient probablement impliqués dans l’incident mais n’avaient pas besoin de transport pour un traitement médical.

« Il y avait beaucoup de chaos en cours », a déclaré Chatman.