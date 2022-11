Beaucoup d’appareils de reprise Pixel 7 retardés, coincés avec USPS

Vous vous demandez quand ce crédit de reprise viendra de votre achat d’un nouveau Pixel 7 ou Pixel 7 Pro ? Vous n’êtes pas seul. L’afflux précoce de commandes via le Google Store et les appareils de reprise qui ont été renvoyés via USPS en cours d’évaluation avant que le crédit ne soit sauvegardé.

Un lecteur nous a informés au cours du week-end d’un retard dans leur remboursement ou crédit d’un appareil qu’ils avaient renvoyé le 28 octobre. Ils nous ont mentionné que leur retour avait été bloqué en transit pendant 5 jours solides dans ce qui semble être un Centre d’expédition de Nashville.

Ce conseil nous a incités à regarder le nôtre, car je ne me souviens pas non plus d’avoir reçu un crédit pour mon échange. Il s’avère que j’ai envoyé mon retour au programme d’échange de Google le 23 octobre et qu’il traîne toujours à Nashville, “se déplaçant sur le réseau” et très certainement “en transit, arrivant en retard”.

Vous n’aurez aucun mal à trouver de nombreuses personnes qui voient des retards similaires sur reddit, y compris ce fil qui compte près de 200 commentaires. Voici un fil plus récent avec ces mêmes plaintes.

Presque tout le monde voit ses appareils de retour bloqués à Nashville, de sorte que leurs appareils ne sont toujours pas évalués. C’est malheureux pour ceux qui s’attendent à un remboursement en temps opportun.

Je déteste faire référence à cela comme un problème connu, mais nous avons vu cela arriver avec le Pixel 6a pendant l’été aussi. Pour une raison quelconque, le service que Google utilise pour exécuter son programme d’échange est assez lent ou peut-être même dépassé par les appareils de traitement.

Si cela vous fait vous sentir mieux, certaines personnes qui se sont initialement plaintes du retard ont depuis vu leur suivi se retourner et s’afficher. Certains ont ensuite reçu le crédit promis par Google lorsqu’ils ont commandé leur Pixel 7. Il semble donc que les choses bougent, ils se trouvent juste à un rythme rampant.

Pour vérifier l’état de votre échange, vous devrez accéder à l’historique des commandes de votre Google Store (ici), puis recherchez le bouton à côté de votre commande qui indique “Afficher les détails de l’échange”. Cliquez dessus pour vous montrer où en est votre échange dans le processus. Si vous souhaitez voir le suivi USPS, il y aura un autre lien pour “Suivre votre ancien téléphone”.

Faites-nous savoir comment se déroule ce processus.

