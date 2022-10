Beaucoup d’Américains ont menti aux autres à propos de COVID (étude)

Les personnes les plus susceptibles de se livrer à de fausses déclarations comprenaient tous les groupes d’âge de moins de 60 ans et celles qui se méfiaient davantage de la science. Environ 60% des répondants ont déclaré avoir demandé l’avis d’un médecin pour la prévention ou le traitement du COVID-19.

L’étude n’a pas trouvé d’association entre les fausses déclarations et les convictions politiques, l’affiliation à un parti ou la religion.

Fagerlin a déclaré que cette enquête portait sur un éventail plus large de comportements par rapport aux études précédentes sur ce sujet et incluait beaucoup plus de participants.

Mais les chercheurs ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas déterminer si les répondants avaient répondu honnêtement et que les résultats pourraient sous-estimer la fréquence à laquelle les gens étaient malhonnêtes quant à leur état de santé.

“Cette étude nous montre en grande partie quelles sont les inquiétudes des gens concernant les mesures de santé publique mises en œuvre en réponse à la pandémie et dans quelle mesure ils sont susceptibles d’être honnêtes face à une crise mondiale”, a déclaré le co-auteur Alistair Thorpe, un chercheur postdoctoral à l’Université de l’Utah Health. “Savoir cela nous aidera à mieux nous préparer à la prochaine vague de maladies mondiales.”

Les résultats ont été publiés le 10 octobre dans Réseau JAMA ouvert.

SOURCE : University of Utah Health, communiqué de presse, 10 octobre 2022