Jim Cramer de CNBC a déclaré mercredi qu’il voyait des conditions qui pourraient stimuler un rallye boursier, après quelques semaines difficiles à Wall Street. Le facteur le plus important, a-t-il dit, arrive vendredi avec le rapport officiel sur l’emploi du gouvernement du mois de septembre.

« Nous avons certainement beaucoup d’amadou pour un rallye – il y a des Kingsford qui traînent, peut-être même un Duraflame ou deux », a-t-il déclaré. « Vous obtenez un faible chiffre de l’emploi vendredi, alors je pense que nous pouvons obtenir une répétition étroite du rebond que nous avons vu en mars. »

Pour Cramer, le rapport sur les salaires non agricoles de vendredi est le seul ensemble de données gouvernementales avec une « véritable pérennité ». Si les chiffres montrent plus de licenciements que prévu, a-t-il déclaré, la Réserve fédérale pourrait être moins encline à augmenter les taux d’intérêt, ce qui plairait probablement au marché. Il a toutefois ajouté que cette faiblesse économique potentielle pourrait nuire à de nombreux secteurs, notamment le commerce de détail, les banques et le logement.

Cramer a suggéré que les récentes conditions de marché pourraient finir par être similaires à celles de février et mars, où les actions ont été vendues en raison des inquiétudes concernant les hausses agressives des taux de la Fed et l’effondrement de plusieurs banques régionales. Mais cette faiblesse a rapidement cédé la place à un rallye alimenté par la technologie, a-t-il déclaré.

Pour Cramer, ce nouveau rallye potentiel pourrait également être mené par le Nasdaq Composite Les actions technologiques à méga-capitalisation de , qu’il appelle les Magnificent Seven : Pomme , Amazone , Alphabet , Microsoft , Nvidia , Méta et Tesla .

Il a ajouté qu’il n’est pas sûr que la « négativité uniforme » à Wall Street – en particulier les discussions sur la baisse des prix des obligations – signifie un plancher, mais pour lui, c’est une possibilité.

« Peut-être que tout ce qu’il faudrait, c’est que les vendeurs frénétiques d’obligations ralentissent le rythme de leurs ventes – ils n’ont même pas besoin de s’arrêter, ils doivent juste être moins désespérés », a-t-il déclaré. « Une fois que cela se produira, nous pourrons enfin nous concentrer sur la myriade de titres qui ont été écrasés depuis des semaines maintenant, dont beaucoup ne le méritent pas. Pas besoin de sauter le pas, cependant. Nous le saurons bien assez tôt. »