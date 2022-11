Beaucoup d’action de hockey à Kelowna, le basketball UBCO commence: aperçu du week-end sportif

La neige est arrivée dans l’Okanagan, mais les Rockets, les Warriors et les Chiefs ont encore frappé la glace ce week-end.

Fusées de Kelowna

Le week-end des Rockets commence samedi alors qu’ils accueillent leurs rivaux, les Blazers de Kamloops en ville pour la première fois cette saison.

Au début du week-end, les Rockets occupent le huitième rang de la Conférence Ouest de la WHL après avoir partagé deux matchs avec les Winterhawks de Portland le week-end dernier.

Kamloops a également eu cette semaine de congé après avoir remporté deux victoires contre Spokane le week-end dernier. Sur l’année, Kamloops a une fiche de 7-3-1-1, quatrième de la Conférence de l’Ouest.

Le match de samedi est la première des 10 fois où les équipes s’affrontent cette saison.

La bonne nouvelle du week-end pour les Rockets est que le capitaine Colton Dach pourrait revenir dans l’alignement. Son statut a récemment changé de semaine en semaine à jour en jour. Il a patiné et a été autorisé à entrer en contact. La mauvaise nouvelle est que Max Graham est toujours au jour le jour et Elias Carmichael est toujours au jour le jour.

La mise au jeu de samedi à Prospera Place est prévue pour 19h05

Guerriers de l’ouest de Kelowna

Les Warriors de West Kelowna concluent ce soir leur homestand de quatre matchs alors qu’ils accueillent les Vipers de Vernon en ville, lors du premier de cinq matchs les uns contre les autres cette saison.

Sur ce terrain, les Warriors ont une fiche de 2-1, après avoir battu les Surrey Eagles 4-2 et les Salmon Arm Silverbacks 7-1, mais ont perdu contre les Penticton Vees 4-1.

West Kelowna est deuxième de la division Intérieur au début de la fin de semaine avec une fiche de 9-2-2-0, tandis que Vernon est septième avec une fiche de 6-6-1.

Vendredi soir marquera la première fois que ces deux équipes s’affronteront depuis les séries éliminatoires de l’an dernier, lorsque les Warriors ont remporté la meilleure des sept séries 4-1.

Le match de vendredi soir est également le coup d’envoi de Kettle de l’Armée du Salut. Les maires de West Kelowna et de Peachland ainsi que le conseiller de la Première Nation de Westbank participeront à la cérémonie de mise au jeu.

La mise au jeu est prévue pour 19 h au Royal LePage Place à West Kelowna.

Ce n’est pas le seul match au programme des Warriors ce week-end alors qu’ils se rendent à Merritt (en fonction de la météo) pour affronter les Centennials samedi soir.

Merritt est actuellement huitième de la division Intérieur avec une fiche de 4-8-1. Les Warriors ont balayé la série de la saison l’an dernier 8-0.

La mise au jeu est prévue pour 19 h au Nicola Valley Memorial Arena samedi soir.

Chefs de Kelowna

Les Chiefs de Kelowna organisent un programme double ce week-end alors qu’ils accueillent le Princeton Posse et les Rocheuses de la vallée du Columbia à Rutland.

Princeton, qui arrive en ville vendredi soir, est actuellement le leader du club-house dans la division Bill Ohlhausen car ils ont une fiche de 9-3-0-1 et ont remporté sept de leurs 10 derniers matchs. Kelowna occupe la dernière place de la division et la dernière de la KIJHL avec une fiche de 1-10-1.

Columbia Valley connaît également un bon départ cette saison avec une fiche de 8-3-0-1 et une troisième place dans la division Eddie Mountain.

Les deux matchs ont lieu à la Rutland Arena et commencent à 19 h.

UBCO Chaleur

Les équipes masculine et féminine de basketball amorcent leur saison de Canada-Ouest ce week-end en Alberta contre les Dinos de l’Université de Calgary.

Chaque équipe joue deux matchs, un vendredi soir et un samedi soir. Les femmes jouent à 17 h (vendredi) et 15 h (samedi) Pacifique tandis que les hommes jouent à 19 h et 17 h.

