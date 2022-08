Beaucoup cherchent toujours de la nourriture et un abri un an après le séisme en Haïti

Commentez cette histoire Commentaire

LES CAYES, Haïti – La maison en parpaings au toit de tôle qu’Erline Castel et Dieunord Ernest ont louée faisait partie des plus de 130 000 maisons endommagées ou détruites par un puissant tremblement de terre qui a frappé le sud d’Haïti l’année dernière, tuant plus de 2 200 personnes. Dans les jours qui ont suivi le séisme de magnitude 7,2, ils ont rassemblé des draps, des bâches et du bois et ont construit un abri pour eux et leurs trois enfants. Plus d’un an après le tremblement de terre du 14 août 2021, ils vivent toujours dans la même tente de fortune comme des centaines d’autres, et se demandent toujours si quelqu’un va les aider.

Si l’histoire récente est un guide, peu de gens le feront.

L’Associated Press a visité plusieurs camps autour de la ville côtière du sud des Cayes, qui était l’une des zones les plus durement touchées, et les gens se sont plaints à maintes reprises qu’aucun représentant du gouvernement ne leur avait rendu visite malgré les promesses répétées qu’ils viendraient aider.

Alors que la famille attendait de l’aide, Ernest est décédé d’un cancer de la prostate l’année dernière. Alors aujourd’hui, Castel est seule, luttant pour la survie de sa famille comme beaucoup d’autres qui luttent pour redémarrer leur vie après le tremblement de terre.

Jeudi matin, elle a essayé de faire téter sa fille de 9 mois. Mais après un an à survivre avec des restes dans un camp de fortune, Castel n’avait plus de lait. La petite fille, Wood Branan Ernest, s’est endormie lors de sa tentative ratée.

« Je n’ai rien à leur offrir, dit Castel.

Pire encore, d’autres victimisent les victimes du séisme.

Dans un camp, des amis du propriétaire essaient de reprendre la terre où les réfugiés se sont installés. Des voyous ont démoli les cabanes, jeté des pierres sur les familles et tenté de mettre le feu au camp à deux reprises au cours des derniers mois.

Le camp, comme plusieurs autres, est également inondé rapidement lorsqu’il pleut, forçant des centaines de personnes à fuir vers des terrains plus élevés alors qu’ils regardent leurs biens se faire tremper.

“Je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer comme ça”, a déclaré Renel Cene, un homme de 65 ans qui a perdu quatre enfants dans le tremblement de terre et qui travaillait autrefois dans les champs de vétiver voisins, une plante dont les racines produisent une huile utilisée dans parfums fins.

Les familles marchent pour aller chercher l’eau du puits, laissant parfois les sédiments se déposer avant de la boire. Beaucoup n’ont pas de travail. Ils comptent sur les voisins pour leur seul repas de la journée.

Ceux qui vivent dans les camps disent avoir entendu à la radio que des représentants du gouvernement local ont rencontré des dirigeants internationaux au sujet de la situation post-séisme, mais ils se demandent s’ils seront un jour aidés.

“Jusqu’à présent, tout n’a été que promesses”, a déclaré Nicolas Wilbert Ernest, agriculteur de 55 ans. “Je ne sais pas combien de temps je dois attendre.”

À l’occasion de l’anniversaire du tremblement de terre, un groupe de responsables gouvernementaux a tenu une conférence de presse décrivant les avancées de l’administration du Premier ministre Ariel Henry, qui a commencé à diriger le pays peu après l’assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021.

Le gouvernement affirme avoir planté 400 tonnes de haricots, nettoyé 10 000 mètres de canaux, distribué 22 000 sacs d’engrais et fait don de plus de 300 000 paniers remplis de produits de première nécessité. Il a fourni 100 $ chacun aux personnes vulnérables dans des dizaines de milliers de foyers à travers le sud. L’État a également ouvert un pont temporaire sur la rivière Grande-Anse au début du mois d’août.

Mais l’UNICEF a averti la semaine dernière que plus de 250 000 enfants n’ont toujours pas accès à des écoles adéquates et que la majorité des 1 250 écoles détruites ou endommagées n’ont pas été reconstruites. Il a noté qu’un manque de fonds et un pic de violence ont retardé la reconstruction.

Des gangs de plus en plus puissants ont pris le contrôle de la route principale menant de la capitale Port-au-Prince à la région sud d’Haïti, perturbant les efforts visant à fournir de la nourriture, de l’eau et d’autres biens de base aux personnes dans le besoin.

De nombreuses organisations ont été contraintes de verser des pots-de-vin pour éviter que leur personnel ne soit kidnappé alors qu’il conduisait vers le sud.

Cindy Cox-Roman, PDG de HelpAGE USA, une organisation à but non lucratif basée à Washington, DC, a déclaré qu’il y avait “un grand sentiment de la part des gens là-bas qu’ils sont seuls dans ce cas”.

Cassendy Charles, responsable du programme d’urgence pour Mercy Corps à but non lucratif basé à Washington, DC, estime qu’il pourrait falloir cinq ans pour que la région se remette complètement du tremblement de terre. L’organisation a été obligée d’utiliser des bateaux et des avions pour transporter des fournitures vers le sud, mais même cela est compliqué car le port est situé près du bidonville de Cité Soleil, où plus de 200 personnes auraient été tuées récemment alors que des gangs rivaux se disputaient. territoire.

“La situation est instable”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, l’inflation à deux chiffres a aggravé la pauvreté. Marie Dadie Durvergus, une enseignante de maternelle qui vit avec ses deux enfants dans un camp, a déclaré qu’un sac de riz qui coûtait 750 gourdes (6 dollars) l’année dernière coûte désormais 4 000 gourdes (31 dollars).

Berline Laguerre, une ancienne marchande ambulante qui vendait autrefois des vêtements usagés, a déclaré que l’argent qu’elle avait économisé pour acheter plus de vêtements servait à nourrir ses enfants. Il ne restait plus rien pour les envoyer à l’école ou leur acheter des uniformes ou des livres.

« Et les enfants me demandent : ‘Maman, quand est-ce que je retourne à l’école ?’ Mes amis disent : ‘Et moi ?’ », a-t-elle dit.

Un matin récent, Laguerre faisait la queue avec d’autres personnes devant la tente #8, où Bauzile Yvenue préparait du café sucré pour des voisins dans le besoin, un système qui est devenu la clé de la survie.

“Je ne peux pas faire ça tous les matins, mais les jours où je le fais, ça me fait du bien de pouvoir partager un café avec mes voisins”, a déclaré la mère de deux enfants de 48 ans.

Mais un instant plus tard, elle a dit qu’elle craignait que sa fille de 14 ans ne soit violée au camp. Le viol était un phénomène courant dans des camps similaires qui ont proliféré après le tremblement de terre dévastateur de 2010 qui a tué environ 300 000 Haïtiens.

Jocelin Juste est devenu le gérant informel du Camp Devirel après le dernier gros tremblement de terre. Lui et d’autres dirigeants autoproclamés ont écrit des dizaines de lettres à la main et visité des organisations à but non lucratif locales pour tenter d’attirer l’attention des responsables gouvernementaux.

“Nous faisons tout ce que nous pouvons pour survivre”, a-t-il déclaré.