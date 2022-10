Beaucoup au Royaume-Uni sont confrontés à un sombre choix cet hiver entre manger et se chauffer dans un contexte de crise du coût de la vie

Alors que le pays est aux prises avec une crise du coût de la vie, l’utilisation des banques alimentaires au Royaume-Uni augmente.

Les gens ont du mal à nourrir leur famille et à chauffer leur maison.

Dans une banque alimentaire de l’ouest de Londres, les gens ont fait part à Insider de leurs craintes concernant l’argent, la famille et l’isolement.

Les habitants du Royaume-Uni sont aux prises avec une crise du coût de la vie qui monte en flèche et l’utilisation des banques alimentaires augmente à un rythme sans précédent.

En effet, le nombre de banques alimentaires dépasse celui des points de vente McDonald’s de près de deux contre un. Selon les données, il y a plus de 2 500 banques alimentaires à travers le Royaume-Uni et1 463 restaurants McDonald’s.

Les banques alimentaires constatent une augmentation du nombre de personnes incapables de se payer de la nourriture et d’autres produits de base. Le Trussell Trust, le plus vaste réseau de banques alimentaires du Royaume-Uni, a vu augmentation de la demande de plus de 80 %.

En mai 2022, le Réseau indépendant d’aide alimentaire a sondé 101 de ses organismes, représentant 194 banques alimentaires indépendantes, et a constaté que 93 % des organisations ont constaté une augmentation de la demande de nourriture depuis le début de cette année, 95 % d’entre elles affirmant que la crise du coût de la vie était à l’origine de ces augmentations.

Anna Maughan dirige la banque alimentaire indépendante Finchley depuis plus de huit ans dans une banlieue prospère du nord de Londres. Elle a déclaré à Insider que la pandémie de Covid-19 a considérablement augmenté le besoin de banques alimentaires, son opération alimentant 140 ménages par semaine pendant les fermetures – ce qui équivaut à environ 420 personnes – contre 45 familles avant Covid.

“Ce que nous constatons, c’est que les gens ne se sont pas remis de la crise de Covid, et nous constatons une augmentation de ces chiffres avec la crise du coût de la vie”, a déclaré Maughan, expliquant que sa banque alimentaire, qui dépend des dons , a récemment nourri 152 foyers en une journée.

Londres compte plus de banques alimentaires que toute autre région du Royaume-Uni, le Trussell Trust aidant 283 563 personnes dans la ville en 2021/22, et de nombreuses autres banques alimentaires individuelles travaillant pour fournir de la nourriture aux personnes dans le besoin dans la capitale. Dad’s House, une organisation caritative d’Earl’s Court, dans l’ouest de Londres, en fait partie.

Alors que le soleil éclatant d’octobre brillait à travers les fenêtres, dix personnes se sont rassemblées autour de la table de Dad’s House, un bâtiment jaune vif qui se trouve sur la route principale d’un quartier aisé dont les rues sont bordées de maisons de ville à colonnes du XIXe siècle.

Le groupe diversifié savourait un déjeuner préparé par Jamana, une réfugiée syrienne qui a émigré au Royaume-Uni avec ses quatre enfants. L’organisme de bienfaisance a été créé initialement pour aider les pères célibataires, mais maintenant des centaines de personnes viennent pour divers besoins, tous unis par leur amour de la cuisine de Jamana.

Zahia était l’une des mamans assises pour profiter d’un repas à l’association caritative. Quand elle partira, elle emportera chez elle un sac plein de nourriture pour nourrir ses deux filles adolescentes et son mari pour la semaine.

Covid-19 a été le moment où les choses sont devenues vraiment difficiles pour sa famille, m’a-t-elle dit. Son mari a perdu son emploi dans l’hôtellerie et la famille n’a soudainement plus eu de revenus. Ils ont donc dû se tourner vers les banques alimentaires pour s’assurer de pouvoir manger.

Et maintenant, c’est de plus en plus difficile. Elle a dit qu’elle avait peur de ne pas pouvoir chauffer sa maison cet hiver.

Malgré son extérieur ensoleillé et les dessins d’enfants qui tapissent les murs de la maison de papa, il régnait une atmosphère d’anxiété face à la tourmente économique du pays.

D’autres personnes autour de la table ont raconté des histoires similaires à celles de Zahia, certaines avec des larmes aux yeux alors qu’elles décrivaient à quel point la pandémie avait été isolée pour elles – en particulier celles qui ne parlent pas l’anglais comme première langue et se sentent encore plus isolées.

Et ils étaient tous terrifiés par ce qui allait arriver cet hiver, avec plusieurs personnes disant qu’elles ne savaient pas si elles seraient en mesure de se permettre de chauffer leur maison, car les prix du gaz au Royaume-Uni ont augmenté de plus de 100 % au cours des 12 derniers mois, selon l’Office des statistiques nationales.

Selon la National Energy Action and Food Foundation, la facture énergétique annuelle moyenne est passée de 1 271 £, soit environ 1 424 $, à 2 500 £, soit environ 2 801 $, en 12 mois.

Récent données du Trussell Trust a constaté qu’une personne sur cinq bénéficiant du crédit universel, une forme d’aide sociale gouvernementale, n’a pas été en mesure de cuisiner des plats chauds cet été parce qu’elle n’avait pas les moyens d’utiliser une cuisinière ou un four, et que 38% des personnes ont dû sauter des repas pendant un toute la journée parce qu’ils n’avaient pas les moyens d’acheter suffisamment de nourriture.

Début septembre, une enquête menée par l’association caritative pour le niveau de vie The Fondation Résolution ont constaté que le revenu des ménages devrait chuter de près de 3 000 £, car la hausse des prix des aliments, des prix de l’énergie et des taux hypothécaires augmente les finances personnelles des gens. Avec des revenus réels en baisse de 7%, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté devrait augmenter de plus de 3 millions, selon le groupe.

Avec une nouvelle hausse des prix de l’énergie en octobre, l’organisation caritative britannique Mettre fin à la précarité énergétique a suggéré que 7 millions de ménages vivront bientôt dans la précarité énergétique.

“Nous sommes sur le point d’entrer dans une pauvreté que nous n’avons pas vue depuis la Seconde Guerre mondiale”

L’augmentation rapide du coût du chauffage et de l’éclairage domestique fait tomber de plus en plus de citoyens britanniques dans le piège de la pauvreté. Un chèque de salaire à la fin du mois ne suffit plus pour empêcher les gens de chercher de l’aide dans les banques alimentaires.

Encore plus de personnes à revenu moyen se tournent vers les banques alimentaires. Une récente enquête auprès de 2 500 infirmières et agents de santé, réalisée par le Cavell Nurses’ Trust, a révélé que 14 % utilisaient les banques alimentaires pour se nourrir et nourrir leur famille, a rapporté le Nursing Times. Et les médias ont signalé sur les policiers à court d’argent qui doivent utiliser les banques alimentaires.

Maugham, de la Finchley Food Bank, a déclaré à Insider que 29% de ses utilisateurs de services enregistrés travaillent, mais que leurs revenus sont insuffisants pour couvrir leurs factures et leur nourriture.

Alors qu’il était assis autour de la table à la maison de papa pendant l’agitation d’un après-midi chargé, un nouveau client a téléphoné pour s’inscrire au soutien. Il travaille à temps plein dans une crèche, mais ses revenus n’ont pas suivi la flambée des prix et il a maintenant besoin d’aide pour se nourrir et nourrir ses enfants.

Le club de déjeuner deux fois par semaine n’est pas seulement une opportunité pour la nourriture et la communauté, a déclaré Billy McGranaghan, le fondateur de Dad’s House, à Insider. Il a dit que son téléphone n’arrêtait pas de sonner, les gens demandant de la nourriture, de l’aide pour les factures et des questions paniquées sur la façon dont ils allaient survivre.

Un autre visiteur, Nick, 59 ans, a déclaré qu’il avait été difficile de payer des choses comme les uniformes scolaires de ses trois enfants, car cela coûte plus cher maintenant de ne couvrir que l’essentiel.

Dad’s House l’a aidé à bien des égards, allant de le mettre en contact avec d’autres pères célibataires en lui donnant des avantages, des conseils et de l’argent pour acheter une machine à laver.

Père de trois enfants, Nick n’aurait jamais pensé qu’il aurait besoin d’un déjeuner gratuit d’une association caritative. Le diplômé de l’Université d’Oxford est un auteur publié et était un entrepreneur en Thaïlande, mais il a tout perdu lorsque ses entreprises ont fait faillite et vit maintenant dans des logements temporaires.

Il a rempli ses sacs de nourriture à ramener à la maison pour ses filles et a parlé de son nouveau travail dans un supermarché local. Nick a dit que ce n’était pas le travail qu’il pensait avoir à la fin de la cinquantaine, mais il est reconnaissant d’avoir un revenu sûr.

“Nous avons rencontré tellement de familles anxieuses, ne sachant pas comment elles vont payer et ne sachant pas ce qui va se passer en octobre lorsque les premières nuits recommenceront et qu’il fera froid”, a déclaré McGranaghan.

Les coûts énergétiques exorbitants “tuent des familles”, a-t-il déclaré.

“Nous sommes sur le point d’entrer dans une pauvreté que nous n’avons pas vue depuis la Seconde Guerre mondiale”, a déclaré McGranaghan.

Après avoir entendu de tels avertissements pendant des mois, les familles ont peur de devoir choisir entre se chauffer ou manger cet hiver.

Recherche par le Fondation nationale d’action énergétique et de l’alimentation ont constaté que 67 % des parents disent craindre que l’augmentation des prix de l’essence signifie qu’ils auront moins d’argent pour acheter de la nourriture, 28 % des parents disant qu’ils ont réduit la qualité de la nourriture qu’ils achètent.

“Les gens ont dû choisir entre se chauffer et manger”, a déclaré Adam Scorer, directeur général de National Energy Action. “Cet hiver, des millions de personnes n’auront même pas ce choix. Les plus vulnérables, y compris les enfants, auront froid et faim avec la flambée des prix de l’énergie, malgré le soutien du gouvernement. C’est une urgence de santé publique.”