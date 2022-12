Beaucoup apprécient le Train Fun Run d’Open Roads ABATE – Shaw Local

Quatre-vingt-six personnes ont profité d’une course amusante en train parrainée par Open Roads ABATE le samedi 12 novembre. Les participants sont montés à bord d’un train au départ d’Aurora vers des arrêts à Brookfield et Berwyn.

Les membres de l’ABATE, leur famille et leurs amis ont apprécié de la nourriture et des rafraîchissements à chaque arrêt ainsi que des jeux et des prix tout au long de la journée.

Les gagnants de la carte comprenaient Stacey Sucherland, première place; Laura Wartenberg, deuxième place; et Wayne Schofield, troisième.