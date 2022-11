Beaucoup amassé pour le camp Winfield des Timbres de Pâques – Kelowna Capital News

Des enjeux élevés étaient sur la table pour le 9e tournoi Texas Holde’Em annuel de Century 21 Kelowna, mais tout était pour la charité.

Grâce à plus de 100 joueurs, le tournoi en soutien à Easter Seals Camp Winfield a permis d’amasser 30 000 $ pour aider à envoyer des enfants ayant des handicaps physiques et cognitifs au camp.

“Ces camps sont si importants pour le développement des enfants et des adultes handicapés”, a déclaré Anna Carbone, copropriétaire de Century 21 Assurance. “Cela met un sourire sur leurs visages et sur le nôtre.”

Au cours des 12 dernières années, l’entreprise a été en mesure d’amasser plus de 375 000 $ pour la cause, grâce au tournoi et au programme « Closing Gifts for Kids », qui consiste en des dons faits lors de la vente d’une maison.

