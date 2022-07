Beau Young Prince extrait “Oops” de Tweet pour un nouveau single

Un créateur de mots DC nominé aux Grammy Awards est de retour avec un nouveau single bourdonnant.

Originaire du pays des go-go en passant par le sud-est, Beau Young Prince a sorti son morceau “Oops”, un morceau accrocheur qui échantillonne le classique “Oops (Oh My)” de Tweet, produit par Missy Elliott en 2002.

La chanson ne parle pas l’amour de soi comme la piste originale de Tweet cependant, la version de Beau Young Prince sur “Oops” mentionne l’exploration avec un partenaire.

Produit par Jailo, le rappeur dit que c’est un hommage sonore à sa collègue artiste DMV Missy, originaire de Virginie.

“Étant originaire de DC, j’ai toujours aimé Missy Elliot, car elle représente l’un des esprits les plus créatifs à sortir de la zone DMV, et de la musique dans son ensemble”, a déclaré Beau Young Prince via un communiqué de presse.

“Après être devenu double platine il y a quelques mois, j’ai décidé qu’il était temps de célébrer avec de la nouvelle musique. Oups, c’est simplement que je rends hommage à une légende tout en essayant d’ajouter une nouvelle saveur au mélange global. Il a ce rebond et ce flux DC qui feront bouger n’importe qui. Mon producteur Jailo et moi l’avons fait en quelques minutes, mais le résultat est intemporel.

Prince prévoit de sortir le clip vidéo du morceau le mois prochain et le single attire déjà l’attention.

Nous avons précédemment présenté le rappeur / auteur-compositeur nominé aux Grammy Awards après la sortie de son single “400 Gas” tout en notant son vaste catalogue qui comprend des placements de chansons dans des projets télévisés et cinématographiques monumentaux, notamment “Spiderman: Into The Spiderverse”, “The Hate You Give”. , et Coming 2 America.

Écoutez “Oops” de Beau Young Prince ci-dessous.