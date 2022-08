Beau trébuchement à Clermont alors que la Ligue 1 frappée par une tempête de cartons rouges

Paris (AFP) – Nice en difficulté s’est incliné 1-0 à Clermont dimanche, terminant avec neuf hommes dans un après-midi où sept joueurs ont vu rouge en Ligue 1.

Brest a gagné 3-1 à Angers, qui a terminé avec 10 hommes, et Auxerre a gagné 2-1 à Montpellier alors que les deux équipes avaient deux hommes expulsés.

Ailleurs, Toulouse et Lorient ont fait match nul 2-2 et, en début de partie, Strasbourg et Reims ont fait match nul 1-1.

Nice, qui a passé une grande partie de la saison dernière dans le trio de tête avant de terminer cinquième, n’a pas gagné cette saison. Ils ont fait match nul lors de leurs deux premiers matches de championnat et ont perdu 1-0 à l’extérieur contre le Maccabi Haïfa lors de leur match aller des éliminatoires de la Ligue Europa.

Saif-Eddine Khaoui a marqué le seul but à la cinquième minute.

Nice a perdu Mario Lemina à la 80e minute, écopé d’un carton rouge pour un tacle par derrière. Deux minutes plus tard, Jean-Clair Todibo récoltait son deuxième jaune pour dissidence après une faute infligée à Aaron Ramsey.

Nice coulé au 16e.

A Toulouse, Armand Lauriente a ouvert le score pour les visiteurs sur un coup franc dès la deuxième minute.

Rafael Ratao a sauté sur un mauvais dégagement du défenseur central Julien Laporte pour égaliser à la 30e minute.

Le gardien toulousain Maxime Dupe a sauvé un penalty de Terem Moffi avant la mi-temps.

Les hôtes ont pris les devants avec un but de Thijs Dallinga à la 63e minute avant que Lorient ne remporte un deuxième penalty transformé par Ibrahima Kone.

Quatre cartons rouges à Montpellier, où Auxerre a décroché sa première victoire en Ligue 1 depuis mai 2012.

Mamadou Sakho a mené l’équipe locale en tête en première mi-temps.

Au moment où Nuno da Costa a égalisé à la 70e minute, les deux équipes avaient perdu un joueur. Le milieu de terrain montpelliérain Khalil Fayad a été expulsé à la 46e minute et l’attaquant auxerrois M’Baye Niang à la 51e.

Après que Mathias Autret ait marqué le but vainqueur, sur penalty à la 75e minute, Da Costa puis le milieu de terrain montpelliérain Teji Savanier ont été expulsés.

Angers était déjà à la traîne sur un but de Jeremy Le Douaron à la 10e minute lorsque Halid Sabanovic s’est vu montrer un rouge direct à la 35e minute.

Le Douaron a de nouveau marqué et Achraf Dari a ajouté un troisième avant que Sofiane Boufal ne frappe pour l’équipe locale.

Reims, qui avait encaissé quatre buts lors de chacun de ses deux premiers matchs, a marqué son premier point de la saison lorsque Folarin Balogun a égalisé à la 81e minute pour assurer un match nul 1-1 à Strasbourg.