Beau temps, mauvais temps, Miami et la MLS se préparent maintenant pour les grands débuts de Messi

FORT LAUDERDALE, Floride – Vous pouviez entendre le parking entourant le stade DRV PNK avant de pouvoir le voir.

L’Inter Miami se préparait à introduire peut-être la plus grande signature du sport professionnel américain : Lionel Messi.

Les 20 000 fans arrivés pour l’événement de dimanche ont répondu en nature. Batterie, cors, cymbales, reggaeton. Les drapeaux de l’Argentine et de l’Inter Miami flottant l’un à côté de l’autre, le Albiceleste et les couleurs roses et noires ondulant dans un ciel qui s’assombrit rapidement.

Environ une heure avant l’ouverture des portes, cela ressemblait à une journée typique du sud de la Floride. Mais si vous avez déjà passé un été ici, vous savez à quelle vitesse le temps peut changer. La pluie est tombée à 18 heures précises. Dur. Des vents violents et des éclairs ont rapidement suivi.

Mais même la tempête soudaine n’arrêtait pas « The Unveil », comme l’événement était surnommé. Le sud de la Floride avait attendu plus d’un mois pour ce jour, depuis que Messi a annoncé le 7 juin qu’il rejoindrait le club.

Cherchant à s’abriter de l’averse, un millier de supporters environ se sont écrasés aux portes du stade pendant les 90 minutes de retard météorologique. Au moment où les portes ont officiellement ouvert à 20 heures, on avait l’impression qu’il y avait plus de monde sur le terrain du stade qu’auparavant.

« Je n’enlève rien à LeBron [James]mais c’est comme un niveau mondial », a déclaré Carlos Sanchez, détenteur d’un abonnement à l’Inter Miami, comparant l’arrivée de Messi à l’arrivée de la plus grande star de la NBA dans le Miami Heat en 2010.

« Cela s’étend au-delà de Miami-Dade et du comté de Broward », a ajouté Sanchez. « La CHÈVRE est dehors. »

Lionel Messi tient son maillot n ° 10 avec le groupe de propriétaires de Miami, qui comprend David Beckham. CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images

David Beckham, copropriétaire de l’Inter Miami, avait attendu encore plus longtemps ce jour. Autrefois le visage de la MLS et sa signature la plus en vue lorsqu’il a rejoint le LA Galaxy en 2007, Beckham présentant Messi comme la prochaine superstar de la ligue se sentait presque symbolique.

« Il y a dix ans, j’ai commencé mon voyage pour construire une nouvelle équipe MLS », a déclaré Beckham depuis une scène détrempée au milieu du terrain. « J’ai dit alors que je rêvais d’amener les meilleurs joueurs du monde dans le sud de la Floride et dans la grande ville de Miami.

« Des joueurs qui ont partagé notre ambition de faire grandir le football dans ce pays… Nous sommes si heureux que vous soyez tous ici pour célébrer ce moment incroyable. »

C’était le point culminant d’un déploiement qui a vu Miami baptisé avec des peintures murales de Messi, des produits alimentaires qui lui sont dédiés, des panneaux d’affichage érigés et des maillots déjà épuisés.

« Je suis très heureux d’avoir choisi de venir dans cette ville avec ma famille, d’avoir choisi ce projet et je ne doute pas que nous allons beaucoup l’apprécier », a déclaré Messi en espagnol, une fois qu’il est enfin monté sur scène. . « Nous allons passer un bon moment et de grandes choses vont se produire. »

Lionel Messi était tout sourire lors de sa présentation en tant que joueur de l’Inter Miami. Megan Briggs/Getty Images

James rejoignant le Heat était probablement la plus grande signature dans le sport américain – jusqu’à la semaine dernière. Messi a sans doute quatre fois la portée du meilleur buteur de tous les temps de la NBA; Les 156 millions d’abonnés de James sur Instagram sont en quelque sorte pâles par rapport aux 479 millions de Messi.

Miami n’est pas étranger aux talents vedettes, ayant vu Dan Marino, Dwyane Wade et Tyreek Hill – sans parler de LeBron James et de sa célèbre décision en 2010 d’emmener ses talents à South Beach.

Le club lui-même est loin derrière Messi (l’Inter Miami compte 10 millions de followers sur Instagram), mais c’est plus les quatre autres grandes équipes masculines de la ville – les Dolphins, Heat, Marlins et Panthers (9,1 millions au total).

Et puis il y a les nombreux trophées de Messi avec Barcelone, le Paris Saint-Germain et l’équipe nationale d’Argentine (dont le titre de Coupe du monde en 2022).

LeBron était énorme, mais Messi est mondial.

L’anticipation pouvait se faire sentir bien avant que Messi n’atterrisse à Miami ou même n’ait officiellement signé. Lorsque l’Inter Miami a accueilli l’Austin FC le 1er juillet lors du premier match à domicile de l’équipe après la décision de Messi, on avait déjà une idée de ce qui allait arriver.

Alors que le trafic le jour du match était léger environ une heure avant le coup d’envoi, le lot médiatique était complet. Deux membres des médias ont plaisanté sur le fait que le lot était plein, redoutant le désordre à venir dans ce qui sera parmi les plus petits (comparez la capacité de DRV PNK de 20 000 à celle du Camp Nou de Barcelone de près de 100 000) Messi a déjà disputé des matchs à domicile.

Les billets pour le match d’Austin et pour le match à domicile du 4 juillet contre Columbus pouvaient être trouvés pour 3 $. Avant les débuts à domicile de Messi le 21 juillet contre l’équipe de Liga MX Cruz Azul dans le tournoi de la Coupe des ligues, les billets coûtent au moins 250 $ à plusieurs dans la fourchette de 1 000 $ à 2 000 $.

« Partout où va Messi, c’est une révolution »

Une peinture murale de cinq étages de la nouvelle superstar du sport de Miami. Matias J.Ocner/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images

Dire que Wynwood est couvert de graffitis est un euphémisme ; il serait plus facile de trouver de la neige à Miami qu’un mur blanc ici dans l’un des meilleurs quartiers de la ville pour les arts et les divertissements.

Du côté ouest des appartements WYND 28 nouvellement construits sur la 28e rue NW, Maxi Bagnasco a trouvé un mur vierge. L’artiste argentin a été chargé de peindre une fresque de Messi – quelque chose qu’il a fait dans de nombreux endroits à travers le monde.

Plusieurs autres peintures murales de Messi ont fait leur apparition autour de Wynwood, mais celle de Bagnasco les surplombe facilement. Occupant presque tout le mur du bâtiment de cinq étages, sa peinture murale est d’un photoréalisme impressionnant; si vous ne saviez pas mieux, vous pourriez penser que c’est un panneau d’affichage.

Il fait 90 degrés et il fait humide dehors. Bagnasco fait une pause dans son travail, de la crème solaire et de la peinture blanche étalées sur son visage et ses vêtements. Lorsqu’on lui demande s’il a de l’eau, Bagnasco sourit et fait un geste vers le pack de six bières assis à l’ombre sous un petit arbre à proximité – un cadeau d’un admirateur.

Comme il parle principalement en espagnol, les voitures s’arrêtent lentement. Les cyclomoteurs s’arrêtent sur le bord de la route, les piétons tendent le cou vers le mur monolithique, leurs jambes cassent la foulée lorsqu’ils reçoivent le mémo.

Tout le monde fait la même chose : regarder pendant quelques secondes, bouche bée, puis prendre son téléphone pour prendre des photos. Bagnasco rit avec appréciation, mais il n’est pas surpris.

« Partout où Messi va, c’est une révolution », dit-il en espagnol. « Il y a beaucoup de gens qui viennent ici de différents pays, l’Argentine aussi. C’est ce que Messi apporte. »

Bagnasco a commencé à peindre le 1er juillet et lui a pris environ trois semaines. Un jour, alors qu’il travaillait, il baissa les yeux pour voir Beckham le regarder.

« Qu’est-ce que c’est f— ! C’est David Beckham », s’est-il exclamé, n’ayant pas besoin d’interprète pour décrire sa réaction en voyant son visiteur surprise.

Beckham a sauté la clôture pour parler avec Bagnasco, le rejoignant finalement dans l’ascenseur pour aider à peindre le blanc sur les dents de Messi – pendant que Victoria Beckham se tenait en dessous et a pris une vidéo pour Instagram.

Le célèbre artiste Maxi Bagnasco se lève et personnel avec sa peinture murale de Messi. CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images

Repas « désordonné » digne d’une chèvre

Environ 150 000 Argentins vivent à Miami ; si vous voulez trouver un restaurant proposant un plat sur le thème de Messi, vous n’aurez probablement pas à chercher bien loin. Hard Rock Cafe, avec qui Messi a un accord de parrainage, vient de sortir un sandwich inspiré de l’un de ses plats préférés, le poulet milanesa.

Mais d’autres articulations deviennent un peu plus créatives.

Au La Birra Bar à North Miami Beach, le directeur du restaurant Emmanuel Arballo a mis en avant leur dernière création et est impatient de la partager. Il escorte personnellement un hamburger sur un plateau d’argent de la cuisine à une table haute. Lorsqu’il le pose, il lui faut quelques secondes pour comprendre comment le manipuler.

Ses petits pains sont à l’envers et sous une sauce blanche suintante appelée « mayochurri » se trouvent deux galettes de bœuf fusionnées par du fromage blanc.

C’est un Messy Burger. Trouver?

« Nous sommes argentins et comme les bons Argentins que nous sommes, nous sommes très heureux de recevoir Messi ici », a déclaré Arballo. « Je pense [Diego] Maradona et Messi sont les deux meilleurs joueurs de l’histoire. Nous avons donc pensé que c’était une bonne idée de rendre hommage à Messi, alors nous avons créé ce burger, le « Messy Burger ». »

Je suis allé à North Miami Beach pour essayer le nouveau « Messy Burger » dans un hamburger argentin @LaBirraBarUSA – leur hommage à la star du football Lionel Messi avant son arrivée à @InterMiamiCF 2 galettes, Bacon, Fromage à l’argentine, Mayochurri, Oignon grillé, Bun renversé 🤌🏾🙌🏾 pic.twitter.com/MXknZC0P5F —Marcel Louis-Jacques (@Marcel_LJ) 12 juillet 2023

Le restaurant est une émanation d’une chaîne fondée en Argentine par Daniel Cocchia et sa femme et son fils en 2001. Le restaurant – qui compte 17 emplacements en Argentine et un à Madrid – a rendu hommage à Messi le 10 juillet ; la date n’était pas un hasard.

Derrière le registre pendent une paire de maillots, chacun avec l’emblématique n ° 10 porté à la fois par Maradona et Messi.

« Pour nous, ce n’est pas une personne. Il est comme un Dieu », a déclaré Arballo à propos de Messi. « Nous aimons le football, nous respirons le football et nous pensons que Messi est le plus grand. C’est très excitant, nous sommes très heureux qu’il soit ici. »

De la place pour plus de fans de Messi (et de Miami)

Le club a enregistré en moyenne entre 12 000 et 15 000 fans par match cette saison malgré sa position actuelle au bas du classement MLS. Les fans sont fidèles et ils sont bruyants.

Il se trouve sous les tribunes nord du stade DRV PNK les jours de match où « La Familia » se rassemble avant le coup d’envoi. C’est-à-dire le collectif de superfans composé des cinq factions des groupes de supporters officiels du club : Vice City, The Siege, Nacion Rosa y Negro, Southern Legion et IMS.MMXX.

Ils marchent tous ensemble vers leurs sièges, jouant de la batterie et des cors en cours de route. Une fois arrivés là-bas, leurs drapeaux se lèvent, tout comme la fumée rose. Le mot « sièges » est utilisé généreusement ici; ils sont debout et crient tout le match.

Ils seront le battement de cœur de la nouvelle vague de fans prêts à les rejoindre, dont beaucoup porteront probablement un maillot Messi.

Carlos Sanchez, le titulaire de l’abonnement susmentionné, a commandé son abonnement dès qu’il a entendu l’annonce en juin. Détenteur d’un abonnement depuis la création du club en 2014, il a failli pleurer à l’arrivée de Messi.

Il faudra s’habituer à voir le célèbre maillot Messi n ° 10 en rose et noir. EVA MARIE UZCATEGUI/AFP via Getty Images

« Rêve devenu réalité, mec », a-t-il dit. « Nous le regardions tous gagner la Coupe du monde. Nous ne savions pas qu’il pouvait venir ici. Alors quand nous avons vu que c’était une réalité, nous étions presque en train de pleurer, mec. C’est comme si c’était une chance unique dans une vie. »

Présent avec sa famille lors du match de Miami contre Columbus le 4 juillet, Sanchez a noté quelques nouveaux visages dans les tribunes, mais il ne garde pas le contrôle du club qu’il soutient depuis une décennie.

Il y a toujours de la place pour plus, dit-il.

« Il y a certainement beaucoup de gens qui sautent dans le train de Miami », a-t-il déclaré. « Mais j’adore le rose et le noir. Je suis ici depuis le premier jour mais je souhaite la bienvenue à tout le monde. C’est une expérience qui va faire tomber beaucoup de gens amoureux de ce sport.

« C’est la meilleure chose qui aurait pu arriver à cette ligue en ce moment et se produire à Miami, notre ville natale. C’est génial, mec. »

Bienvenido, Lionel Messi. Le sud de la Floride vous attendait.