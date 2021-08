Beau-père, 39 ans, accusé du meurtre de Logan Williamson, 5 ans, en tant que mère et adolescente, 13 ans, accusé d’avoir détourné le cours de la justice

Un beau-père a été accusé du meurtre d’un garçon de cinq ans retrouvé mort dans une rivière avec sa mère et un adolescent a également été inculpé pour sa mort.

Le petit Logan Mwangi a été porté disparu samedi vers 5h45 du matin depuis son domicile de Bridgend, dans le sud du Pays de Galles.

Logan a été retrouvé mort dans la rivière Ogmore

Logan photographié avec sa mère et son beau-père

Tragiquement, son corps a été découvert plus tard dans la rivière Ogmore à proximité.

John Cole, 39 ans, de Sarn, Bridgend, a maintenant été accusé de meurtre.

La mère de Logan, Angharad Williamson, 30 ans, et un garçon de 13 ans ont été accusés d’avoir détourné le cours de la justice.

Le fiancé d’Angharad, Cole, également connu sous le nom de Jay, fait face à la même accusation.

Tous trois ont été placés en détention provisoire et comparaîtront aujourd’hui devant le tribunal de première instance de Cardiff.

‘AFFAIRE HORRIBLE’

L’officier enquêteur principal, l’inspecteur-détective en chef Mark O’Shea, a déclaré: « Il s’agit d’une affaire très douloureuse pour toutes les personnes impliquées et j’offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Logan. »

Les habitants ont déclaré qu’Angharad, qui a donné naissance à un petit garçon en février de l’année dernière, et Jay étaient ensemble depuis environ trois ans.

Ils se sont fiancés en mai et prévoyaient de se marier l’année prochaine – avec Logan « plus excité » d’être un garçon de page.

La famille était récemment revenue d’un voyage à Blackpool mais a dû se mettre en quarantaine à son retour pendant deux semaines après avoir attrapé Covid.

Leur dernier jour d’auto-isolement était samedi – lorsque le jeune a été retrouvé mort.

Logan a été découvert dans l’eau samedi matin et transporté d’urgence à l’hôpital, où il a été confirmé qu’il était décédé.

Un ami de la famille a déclaré qu’Angharad s’était effondrée peu de temps après son arrivée à l’hôpital lorsque les médecins lui ont dit que Logan ne pouvait pas être sauvé.

Logan a été retrouvé à environ 100 mètres de son domicile

Rhiannon Hales, 26 ans, a déclaré: « Ma petite fille a aussi cinq ans et elle aimait Logan, ils étaient comme un petit ami et une petite amie ensemble.

« Je suis choqué et simplement dévasté par ce qui s’est passé. Il m’appelait tante Rhi, mais Logan était comme mon propre petit garçon.

«C’était un enfant si heureux, il disait toujours s’il vous plaît et merci.

« Il adorait colorier et a fait toutes les affiches sur les coronavirus dans la fenêtre avant de leur appartement. »

Les hommages ont maintenant afflué pour Logan de la part de ses camarades de classe au cœur brisé.

Les parents de sa classe d’accueil ont annoncé la nouvelle que Logan « allait voir les anges au paradis ».

Une mère a emmené sa fille de cinq ans sur place – la petite fille a déclaré que Logan était « bon à jouer à cache-cache ».

Elle a dit que les enfants devaient tous commencer ensemble à l’école primaire de Tondu à proximité en septembre.

La maman a ajouté: « Elle sait qu’il aimait le cache-cache, Spiderman et sa couleur préférée était le bleu.

« Il avait l’air vraiment heureux et un bon garçon. Il était dans la classe de ma fille pendant deux ans, je pense, et ils iraient à la grande école en septembre. »

Logan avait été porté disparu à son domicile

Le jeune a été découvert dans la rivière samedi Crédit : Athéna

Hommages laissés à Logan sur les lieux Crédit : PA

Les médecins légistes fouillent toujours son domicile à Bridgend Crédit : WNS