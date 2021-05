Beau Nupur Shikare partage une jolie photo d’hier et d’aujourd’hui de sa femme pour lui souhaiter

La fille d’Aamir Khan et de Reena Dutta, Ira Khan, fête son anniversaire le 8 mai et a eu 24 ans cette année. L’enfant vedette qui est également metteur en scène de théâtre a partagé une série de souhaits d’anniversaire qu’elle a reçus de ses proches sur sa page Instagram. Parmi eux, l’un des vœux les plus mignons a été celui de son beau Nupur Shikare. L’entraîneur de fitness a posté une photo d’hier et d’aujourd’hui d’Ira pour lui envoyer ses vœux d’anniversaire.

Sur la première photo, un enfant en bas âge Ira est vu en train de regarder gentiment la caméra tandis que sur la deuxième photo, elle est vue en train de jouer avec un chien. En partageant les photos, Nupur les a légendées comme suit: « Salut @ khan.ira. Joyeux anniversaire mon amour … Il y a tant de choses que j’aimerais dire, mais je vais rester simple … Je t’aime. # Anniversaire #love #bubs. «

Ira a posté une série de commentaires sur le message de Nupur en écrivant: « Merci, bubs. Je t’aime. Cutie !! Tu as enfin pu utiliser l’image! C’est » tellement que j’aimerais dire « … Je suis vous appelle. Je veux l’entendre. «

Le jour de son anniversaire, Ira a été mise en ligne sur Instagram et a également partagé la vidéo sur son flux. Elle a écrit: « Joyeux anniversaire à moi! 4 semaines, 7 jours par semaine, 25 minutes par jour. Puis-je le faire? Peu importe ce que je ressens émotionnellement. Puis-je faire cela pour moi-même? #Challenge. »

La jeune femme de 24 ans avait fait ses débuts en tant que réalisatrice en 2019 avec la pièce Médée dans lequel Hazel Keech a joué le rôle principal.