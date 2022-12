Beau moment alors que le fils d’Ivan Perisic console un Neymar émouvant après la défaite du Brésil en WC

Les espoirs de Neymar et du Brésil en coupe du monde se sont terminés par une défaite en quart de finale face à la Croatie aux tirs au but samedi. Les deux équipes ont terminé 1-1 après prolongation, ce qui a forcé la fusillade, mais c’est la Croatie, vice-championne de 2018, qui s’est qualifiée avec une victoire 4-2.

Neymar semblait avoir scellé l’entrée du Brésil, quintuple vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA, en demi-finale avec un but sublime dans le temps supplémentaire – un effort qui l’a également mis à égalité avec le meilleur buteur brésilien de tous les temps, Pelé.

Mais ces espoirs se sont rapidement évanouis lorsque Bruno Petkovic a égalisé en forçant la séance de tirs au but. Neymar et d’autres joueurs brésiliens ont été laissés en larmes par le résultat.

Dans un beau geste, le fils de l’ailier croate Ivan Perisic, Leo, s’est approché d’un Neymar aux larmes aux yeux, le réconfortant avec un clip du moment bientôt devenu viral sur les réseaux sociaux.

Neymar a ensuite donné un autre choc à ses fans brésiliens lorsqu’il a laissé entendre que son temps sur la scène internationale aurait pu prendre fin.

“Je ne ferme aucune porte à l’équipe nationale mais je ne garantis pas non plus à 100% que je reviendrai”, a déclaré Neymar aux journalistes vendredi.

“Je ne sais pas ce qui va se passer avec l’équipe du Brésil à l’avenir, mais maintenant nous ne pouvons que déplorer ce qui s’est passé”, a ajouté l’attaquant.

Le gardien brésilien a déclaré que la jeune génération devra maintenant intensifier ses efforts avec des joueurs comme le capitaine Thiago Silva (38 ans) et Dani Alves, 39 ans, qui devrait s’arrêter là.

“Nous allons avoir des joueurs qui doivent s’imposer maintenant, en tant que leaders, mais nous avons tellement de joueurs qui peuvent diriger l’équipe et donner l’exemple”, a déclaré Becker.

“Nous avons de jeunes talents qui vont encore s’améliorer, apprendre de cette Coupe du monde, et nous avons aussi des joueurs plus expérimentés qui peuvent encore contribuer à l’équipe nationale. Maintenant, il est difficile de parler de l’avenir parce que nous avons tellement de peine à cause du moment, mais j’espère que l’avenir sera brillant pour nous”, a-t-il ajouté.

