Beau Greaves prêt à mettre le feu à la scène du Championnat du monde de fléchettes | ‘Je peux battre n’importe qui’ | Fléchettes Nouvelles

Beau Greaves est prête à montrer au monde ce qu’elle peut faire lorsqu’elle fera ses débuts au Championnat du monde de fléchettes plus tard ce mois-ci

Après une année mémorable dans la série féminine PDC, Beau Greaves est prête à entrer dans l’histoire au Championnat du monde de fléchettes.

La jeune femme de 18 ans sera la plus jeune femme à participer au plus grand tournoi de fléchettes après avoir obtenu sa place via l’ordre du mérite de la série féminine PDC.

Pour attraper sa place à Alexandra Palace, Greaves a décroché huit titres consécutifs de la série féminine – prolongeant sa séquence de victoires à 52 matchs – et elle n’est pas prête à ralentir de si tôt.

Greaves fera ses débuts très attendus aux Championnats du monde le vendredi 16 décembre, alors qu’elle affrontera le demi-finaliste de l’Open du Royaume-Uni, William O’Connor, lors d’une rencontre alléchante au premier tour.

“J’ai vraiment hâte d’y être. Je vais juste profiter du moment”, a déclaré Greaves.

“Je ne crains personne car le simple fait d’être ici est un bonus. Si je joue très bien, je peux battre n’importe qui.

“Ce n’est que le début, donc j’attends avec impatience tout ce qui va arriver.”

Malgré un succès récent, le voyage n’a pas toujours été facile pour Greaves qui a dû s’éloigner des fléchettes en 2020 après avoir souffert d’une dartite.

La condition a fait craindre à Greaves que son avenir dans le sport soit incertain, mais, après avoir remodelé son lancer, elle est revenue plus forte que jamais et est maintenant celle à battre dans le jeu féminin.

Un changement dans son action de lancer a revitalisé le jeu de Greaves et l’a aidée à dominer sur le circuit de la série féminine

“Je me suis complètement plongé dans n’importe quoi sauf en profiter”, a ajouté Greaves.

“J’avais 16 ans à l’époque et ça ne fonctionnait tout simplement pas, mais quand je suis revenu, j’ai recommencé à aimer les fléchettes, et cela a fait des merveilles pour moi.

“J’ai perdu l’amour du jeu et la dartite m’a aidé à réaliser que je voulais être un joueur de fléchettes et que je voulais avoir une bonne carrière.

“C’était une bénédiction déguisée pour moi. Ce n’est pas parti à 100%, mais j’ai appris à y faire face et je sais que je peux bien jouer – la série féminine l’a prouvé, donc c’est une question de plaisir pour moi maintenant. “

Maintenant installée et dominante sur le circuit de la série féminine, obtenant la moyenne la plus élevée enregistrée par une joueuse de 107, Greaves sait que si elle continue à profiter de ses fléchettes, rien ne l’empêchera.

“Je suis plus concentrée sur le fait de me sentir à l’aise. C’est une grande chose pour moi”, a ajouté la championne du monde féminine WDF.

“Je dois juste en profiter et si j’en profite, je jouerai bien et j’espère pouvoir saisir l’occasion et m’amuser sur scène.

“Cette année a été ma meilleure année sans aucun doute. J’ai vraiment aimé jouer, et c’est la clé.”

