Beau Greaves manquant le Championnat du monde de fléchettes PDC est « un pari », déclare Mark Webster | Nouvelles sur les fléchettes

Mark Webster pense que la décision de Beau Greaves de jouer à Lakeside en décembre est un « pari »

Mark Webster a décrit la décision de Beau Greaves de défendre son titre de champion du monde féminin WDF à Lakeside, et donc de rater le championnat du monde de fléchettes PDC, comme « un pari ».

Greaves n’a perdu qu’un seul set pendant tout le tournoi lorsqu’elle a remporté son premier titre mondial au tournoi WDF 2022, produisant une moyenne record de 92,02 en battant Kirsty Hutchinson en finale.

La joueuse de 19 ans s’est également qualifiée pour participer au Championnat du monde PDC de cette année à Alexandra Palace grâce à sa victoire au Matchplay mondial féminin à Blackpool cet été. Mais les deux tournois organisés en décembre s’affrontent et Greaves a choisi de défendre son titre.

La gagnante du Championnat du monde féminin WDF réclame 25 000 £, tandis que Greaves devrait atteindre le troisième tour à Ally Pally pour égaler cette somme. Faisant ses débuts l’année dernière, elle a été battue 3-0 par William O’Connor au premier tour.

Au dernier Podcast J’adore les fléchettesl’ancien champion du monde BDO Mark Webster a déclaré : « Que ce soit la bonne décision ou non, je ne sais pas.

« Il y a 25 000 £ à gagner pour gagner [the WDF]. Il n’y a jamais de garantie, mais elle est une grande pionnière, n’est-ce pas ?

« C’est un pari, car si elle échoue au premier tour de la WDF, elle ratera les 7 500 £ garantis. [for going out in the first round at the World Darts Championship].

« Cela a dû être difficile pour elle de refuser de jouer à l’Ally Pally, car aucun match auquel elle joue lors de cet autre événement ne se jouera dans cette atmosphère – je pense que nous l’admettons tous – et elle était sur le point de prendre quelques sets. O’Connor l’année dernière.

« Mais c’est sa décision. Chaque joueur de fléchettes a le droit de prendre sa propre décision et il n’y a aucune sanction. Elle peut reprendre le jeu. [PDC] série féminine l’année prochaine.

S’adressant également à Sports aériens Concernant la décision de Greaves, la joueuse de fléchettes professionnelle Laura Turner a cité son âge et le fait qu’il y aura de nombreuses opportunités pour le talent prodigieux de se faire un nom sur la scène Ally Pally – à la manière de la célèbre course de Fallon Sherrock au troisième tour en 2019.

Fallon Sherrock a connu un parcours historique jusqu’au troisième tour du Championnat du monde de fléchettes il y a quatre ans.

« Elle s’est retrouvée dans une position tout à fait unique », a déclaré Turner. « Elle était entre le marteau et l’enclume. Cela a dû être une décision très difficile à prendre.

« Je ne pense pas nécessairement que ce soit une décision financière pour elle. Elle voulait revenir en arrière et essayer de conserver son titre.

« J’aurais adoré la voir aux Mondiaux, avec la façon dont elle joue. Elle a eu un match nul très difficile contre Willie O’Connor l’année dernière au premier tour et elle s’est quand même très bien comportée, a très bien joué. Et nous savons qu’une victoire ou deux là-bas peuvent vraiment propulser votre carrière de différentes manières. Fallon en est un témoignage.

« Mais elle n’a encore que 19 ans et continue de se développer dans ce sport, ce qui est une perspective assez effrayante en soi. »

