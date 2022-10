Beau Greaves dit qu’elle sera prête à affronter Michael van Gerwen, Gerwyn Price et Peter Wright à Ally Pally | Fléchettes Nouvelles

Beau Greaves se dirige vers Alexandra Palace où l’adolescent affrontera des joueurs comme Michael van Gerwen, Gerwyn Price et l’actuel champion du monde Peter Wright

“Si je joue vraiment bien, je sais que je peux battre n’importe qui” – Beau Greaves dit que se qualifier pour le championnat du monde de fléchettes PDC à Alexandra Palace est un “rêve devenu réalité” et un “bonus”.

Greaves, qui est surnommée “Beau ‘n’ Arrow”, s’est qualifiée dans un style sensationnel, prolongeant sa série de victoires sur la PDC Women’s Series à 52 matchs avec un huitième titre consécutif à Wigan dimanche.

La jeune femme de 18 ans, qui n’a pas participé aux 12 premiers événements de l’année, a maintenu sa forme imparable pour sceller ses débuts à Ally Pally en décembre.

Elle a remporté les événements 19 et 20 pour se qualifier aux côtés de la leader de l’Ordre du mérite, Lisa Ashton.

“Ce n’est vraiment que le début. J’attends avec impatience tout ce qui va arriver” Beau Greaves

Greaves a déclaré: “C’est une réalisation massive. C’est une sorte de rêve devenu réalité. Je pense que c’est un moment charnière, mais évidemment, quand j’y arriverai [to Alexandra Palace] Je vais profiter de chaque seconde.

“Je pense juste que c’est vraiment un bonus. Évidemment, faire ça pour les fléchettes féminines en soi est incroyable. Je n’ai pas vraiment les mots pour ça.

“Je ne pouvais pas y croire parce que je n’avais jamais pensé que je ferais cela. Cela semble un peu surréaliste que je sois l’un des rares à avoir l’opportunité d’aller jouer à Ally Pally.”

Greaves, de Doncaster, bat des hommes dans les ligues de fléchettes depuis qu’elle a 10 ans, et maintenant la championne du monde féminine WDF Lakeside en titre aura la chance d’affronter des joueurs comme Michael van Gerwen, Gerwyn Price et l’actuel tenant du titre Peter Wright sur le plus grand étape de tous.

Alors demandé quel serait son tirage au sort de rêve, Greaves a répondu: “Je n’ai aucune idée. Honnêtement, je ne suis pas du tout dérangé. Y arriver et jouer à un bon niveau me suffit. Tout dépend, non. Je n’aurais aucune idée de qui je pourrais dessiner et quoi que ce soit, mais voyons voir.

Elle a ajouté plus tard: “Je ne crains personne parce que y arriver est juste un peu un bonus. J’ai eu des hauts et des bas mais y arriver à 18 ans est énorme pour moi. Je vais rentrer à la maison et m’entraîner et faire ce que je fais normalement. L’essentiel est juste d’avoir hâte de jouer là-bas et de ne pas penser “qui vais-je jouer” ou de le redouter. Je veux y aller et j’ai hâte de monter sur scène.”

“Elle lance avec confiance, agressivité et conviction. Son style est fantastique.” Wayne Mardle sur Beau Greaves

Greaves a donné le coup d’envoi avec une victoire record lors de l’événement 19, affichant la moyenne la plus élevée d’une joueuse pour vaincre Sherrock dans une finale spectaculaire.

La sensation adolescente a obtenu une moyenne de 107,86 – dont 148 à la caisse et un 11 dards – pour clôturer une victoire palpitante de 5-3.

“Nous savons tous à quel point Fallon est bon – cela ne fait aucun doute”, a déclaré Greaves. “Je suis juste allé là-bas en pensant” si je suis battu, je suis battu “. Je n’étais pas trop dérangé, mais si je jouais mon jeu, alors ce serait un bon match et nous l’avons tous les deux produit.

“Je pense que le 148 est arrivé à un moment charnière et a en quelque sorte renversé le match. J’ai lancé, mais quel match brillant. J’ai vraiment apprécié. C’était inoubliable.”

Parlant du soutien qu’elle a reçu lors de la série féminine, Greaves a déclaré: “C’était incroyable. Tout le monde veut se rendre à Ally Pally, mais pour ceux qui y parviennent, les gens vous soutiennent et ils vous disent “bien joué” et vous font des câlins. .”

Greaves, qui a également produit sa deuxième moyenne de plus de tonne de la journée lors d’une victoire 4-1 sur “The Lancashire Rose” Ashton en route vers la victoire de l’événement 20, espère maintenant faire des dégâts à Ally Pally.

“C’est une scène énorme et j’ai déjà joué sur des scènes, mais celle-ci couronne le tout”, a admis Greaves. “Si je joue vraiment bien, je peux battre n’importe qui. Je sais que ça va être difficile parce que c’est ma première fois là-bas donc ça va être différent.”

Deta Hedman a parlé de Greaves souffrant du pire cas de dartite qu’elle ait jamais vu

Greaves, qui a souffert du “pire cas de dartite” que sa collègue professionnelle Deta Hedman ait jamais vu, a réussi à surmonter l’adversité dans sa bataille et à grimper au sommet du jeu féminin – tout cela et elle n’aura pas 19 ans avant le 9 janvier. .

“Le confinement m’a aidé à récupérer mon lancer. J’ai complètement perdu mon lancer et tout s’est dégradé”, a révélé l’adolescent. “C’est pourquoi je parle tant de plaisir et pas de pression parce que je sais que si je ne le fais pas, je pourrais retomber dans le piège et je ne le veux pas du tout.

“J’ai peut-être une fléchette étrange, mais c’est ce à quoi vous devez faire face lorsque vous rencontrez une dartite.

“Ce n’est vraiment que le début. J’attends avec impatience tout ce qui va arriver.”

Greaves deviendra la septième femme à participer au Championnat du monde de fléchettes, tandis qu’Ashton – qui a remporté sept titres de la série féminine en 2022 – fera sa quatrième apparition dans le plus grand événement du sport.