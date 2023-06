Beau Greaves célèbre le 15e titre record de la série féminine PDC avec des victoires consécutives | Fléchettes Nouvelles

Beau Greaves a célébré un 15e titre record de la série féminine PDC avec des victoires consécutives dimanche

Beau Greaves a célébré dimanche un 15e titre record de la série féminine PDC avec des victoires consécutives, alors que le troisième week-end de compétition de l’année s’est terminé de manière spectaculaire à Hildesheim.

Greaves et Fallon Sherrock ont ​​​​partagé le butin lors du double en-tête d’ouverture de samedi, mais c’est le dard de Doncaster qui a dominé l’action de dimanche pour triompher dans les événements 11 et 12.

La jeune femme de 19 ans a produit un superbe retour pour nier Sherrock dans un événement décisif de haute qualité de l’événement 11, qui l’a vue égaler la récolte de 14 titres de la série féminine de Lisa Ashton.

Greaves a ensuite écrit son nom dans les livres d’histoire avec le succès de l’événement 12, démolissant la star émergente néerlandaise Noa-Lynn van Leuven avec une autre démonstration dévastatrice à Halle 39.

« Je ne peux pas attendre Blackpool. Tout s’est construit jusqu’à cela et je l’ai raté l’année dernière. J’ai retrouvé le plaisir et je suis vraiment excité. » Beau Greaves

« J’ai très bien réussi à faire face à toute la pression et je suis vraiment fière de moi », a déclaré Greaves, qui sera la tête de série du Women’s World Matchplay du mois prochain.

« J’étais tellement déçu de moi-même à Milton Keynes le mois dernier. J’étais prêt à prendre ma retraite. Je ne me soucie pas d’être battu, mais quand je perds à cause de moi, c’est là que ça me dérange.

« Milton Keynes a été une grande révélation pour moi. Je ne travaillais pas avant et j’en ai payé le prix. J’attends avec impatience le reste de l’année maintenant et je mets cela derrière moi.

Van Leuven a devancé Lorraine Winstanley de 400 £ sur l’ordre du mérite de 12 mois avant l’événement 12 – le dernier événement avant la clôture de la pièce maîtresse des jardins d’hiver du mois prochain – et elle a livré la marchandise pour sceller sa qualification.

La Néerlandaise a vaincu Laura Turner et Rhian O’Sullivan pour atteindre les demi-finales, où elle a enregistré une victoire 5-2 contre sa compatriote Priscilla Steenbergen pour confirmer sa place aux Winter Gardens.

La série féminine PDC revient les 29 et 30 juillet pour quatre autres événements, qui auront lieu à la Marshall Arena de Milton Keynes.

Les deux meilleures joueuses de l’Ordre du mérite final de la série féminine PDC se qualifieront pour participer au Championnat du monde de fléchettes 2023/24, aux côtés de la gagnante du Matchplay mondial féminin Betfred 2023.

De plus, la gagnante de l’Ordre du mérite de la série féminine PDC rejoint la championne du monde de matchplay féminin sur le terrain pour le Grand Chelem de fléchettes en novembre.

Série féminine PDC 2023

Dimanche 25 juin, Halle 39, Hildesheim

Événement 11

Quarts de finale

Kirsi Viinikainen 5-1 Mikuru Suzuki

Beau Greaves 5-1 Aurora Fochesato

Aileen de Graaf 5-2 Lorraine Winstanley

Fallon Sherrock 5-3 Lisa Ashton

Demi finales

Beau Greaves 5-2 Kirsi Viinikainen

Fallon Sherrock 5-1 Aileen de Graaf

Final

Beau Greaves 5-4 Fallon Sherrock

Événement 12

Quarts de finale

Beau Greaves 5-3 Fallon Sherrock

Mikuru Suzuki 5-2 Robyn Byrne

Noa-Lynn van Leuven 5-2 Rhian O’Sullivan

Priscilla Steenbergen 5-2 Lorraine Hyde

Demi finales

Beau Greaves 5-4 Mikuru Suzuki

Noa-Lynn van Leuven 5-2 Priscilla Steenbergen

Final

Beau Greaves 5-0 Noa-Lynn van Leuven

