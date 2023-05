Beats Studio Buds Plus Review: Transparently Special

8.2 Beats Studio Buds Plus Comme Légers et discrets, ils s’adaptent confortablement avec des performances améliorées tout autour (les appels vocaux sont excellents maintenant)

Compatible avec Android (les utilisateurs d’iOS obtiennent Siri mains libres)

Durée de vie de la batterie améliorée N’aime pas Manquant : recharge sans fil, audio spatial avec suivi de la tête et capteur de détection intra-auriculaire

Le clair est toujours cool.

Oui, les nouveaux écouteurs Studio Plus de Beats sont disponibles en noir et ivoire, mais c’est la version transparente dont tout le monde semble assez excité, car tout le monde aime l’électronique transparente. Surtout ceux d’entre nous qui ont vécu tout cet engouement clair dans les années 80 et 90 qui nous a apporté des classiques tels que le Nintendo Game Boy Color Clear et l’iMac G3 translucide.

Cela dit, je ne vais pas passer beaucoup de temps à parler de la couleur de ces écouteurs si ce n’est pour dire que même si leur coque en plastique transparent est un peu givrée et pas totalement transparente, ils sont plus translucides — et plus cool — que Rien n’est à l’oreille et au bâton bourgeons qui ont également reçu un certain battage médiatique pour leur conception semi-transparente.

Avec cela à l’écart, passons à ce que vous espérez probablement apprendre de cette revue : comment les Studio Buds Plus fonctionnent et en quoi ils sont différents des Studio Buds originaux qui est sorti il ​​y a quelques années et s’est transformé en un succès surprise pour Beats.

Regarde ça: Beats Studio Buds Plus : nettement amélioré 08:04

Même extérieur, gros changements à l’intérieur

Tout d’abord : le prix. Les nouveaux bourgeons coûtent 170 $ (180 £, 270 AU $), soit 20 $ de plus que les Studio Buds – et ils se ressemblent presque, du moins en surface. Les deux boîtiers sont pratiquement identiques à l’exception de changements cosmétiques mineurs et les bourgeons ont la même forme et la même taille. Ils ne pèsent que 1 gramme de plus que les Studio Buds.

Les originaux s’adaptent bien à mes oreilles avec les grands embouts auriculaires – et ceux-ci s’adaptent bien à mes oreilles aussi. Mais certaines personnes avec de petites oreilles ont eu du mal à obtenir un joint étanche et un ajustement sûr avec les originaux. Alors comme avec son Airpods Pro 2, Apple, propriétaire de Beats, a décidé d’inclure un ensemble de petits conseils supplémentaires pour accompagner les petits, moyens et grands conseils. Cet ajout devrait aider ceux qui ont de petites oreilles, mais comme pour tous les écouteurs intra-auriculaires, je ne peux pas garantir qu’ils conviendront parfaitement à vos oreilles.

Les Beats Studio Buds Plus ont un nouveau réseau amélioré de trois microphones dans chaque oreillette, ainsi qu’une nouvelle conception de ventilation. David Carnoy/CNET

Comme avec les originaux, ceux-ci n’ont pas de commandes tactiles mais ont un bouton de contrôle physique sur chaque bourgeon (Beats l’appelle un bouton « b »). Personnellement, je préfère cela, et il a été amélioré pour être plus silencieux et moins cliquable, donc lorsque vous appuyez sur le bouton alors que les bourgeons sont dans vos oreilles, vous n’entendez pas de clic. Ce n’est pas une énorme mise à niveau, mais si vous possédez les Studio Buds, vous remarquerez la différence et l’apprécierez.

Les gros changements sont à l’intérieur. Beats affirme que 95 % des composants sont nouveaux et améliorés, et que « l’architecture acoustique » des têtes a été révisée. Les haut-parleurs restent les mêmes, mais les Studio Buds Plus sont alimentés par un nouveau chipset personnalisé plus puissant et disposent de trois nouveaux microphones dans chaque bourgeon qui sont trois fois plus grands et plus sensibles que ceux trouvés dans les Beats Studio Buds.

Tout cela, associé à un meilleur placement du microphone et à une nouvelle conception de ventilation, contribue à améliorer non seulement les performances de suppression du bruit, mais aussi les performances d’appel vocal, ce qui est maintenant assez impressionnant. C’est juste là-haut avec les AirPods Pro 2 en termes de réduction du bruit de fond et de prise de voix. (Regardez ma critique vidéo complémentaire ci-dessus pour entendre un échantillon d’un appel test.)

Les Beats Studio Buds Plus sont assez compacts et sortent à peine de vos oreilles. David Carnoy/CNET

Les bourgeons ont également un son plus propre, avec une meilleure reproduction globale des basses. Je ne pense pas qu’ils offrent un son aussi raffiné ou détaillé que les bourgeons haut de gamme de Sony et Sennheiser. Mais ils offrent un son audacieux et dynamique qui convient parfaitement à la musique d’aujourd’hui, qu’il s’agisse de pop, de hip-hop, d’EDM ou de country, et de tout ce qui se trouve entre les deux. Manquant de précision et de pureté sonore supplémentaires, ce ne sont pas des écouteurs de qualité audiophile. Mais ils sonnent très bien pour leur taille compacte, tant que vous obtenez un joint étanche.

Le son amélioré est dû en grande partie au traitement numérique amélioré associé à ce nouveau processeur plus rapide qui ressemble davantage aux puces H1 et H2 de la gamme AirPods (le Beats Fit Pro utilise également une puce H1). Cependant, ce nouveau processeur Beats conçu sur mesure ne prend toujours pas en charge toutes les fonctionnalités de ces puces Apple – pour les utilisateurs Apple de toute façon.

Les meilleurs bourgeons Apple pour les utilisateurs d’Android

Comme les Studio Buds, ceux-ci sont destinés aux utilisateurs d’Apple et d’Android, les utilisateurs d’Android pouvant télécharger l’application Beats et profiter de Google Fast Pair. Ils sont équipés du Bluetooth 5.3.

Fait intéressant, il existe un couplage Bluetooth multipoint pour les utilisateurs d’Android avec une commutation automatique entre les appareils liés à votre compte Google, y compris les Chromebooks. Cependant, si vous êtes un utilisateur Apple, les bourgeons sont liés à votre compte iCloud, mais vous devrez basculer manuellement entre les appareils. Certaines personnes préfèrent cela car la commutation automatique peut être un peu bancale et irritante. (Je ne l’ai pas encore testé, mais Beats dit que les écouteurs se couplent à la fois avec votre iPhone et votre Apple Watch et que l’audio est automatiquement transmis à votre Apple Watch lorsque votre iPhone est hors de portée.)

David Carnoy/CNET

La seule chose que les utilisateurs d’Android n’obtiennent pas est Siri mains libres – c’est la fonctionnalité qui vous permet d’accéder à l’assistant vocal d’Apple en prononçant simplement la commande de réveil Siri. Bien qu’il existe un son spatial pour écouter de la musique avec des pistes Dolby Atmos qui le prennent en charge, il n’y a pas d’audio spatial avec suivi de la tête pour regarder des films. De plus, Beats a une fois de plus abandonné les capteurs de détection d’oreille qui mettent votre musique en pause lorsque vous sortez un écouteur de vos oreilles et reprennent la détente lorsque vous les remettez. Vous pouvez utiliser l’un ou l’autre écouteur indépendamment pour passer des appels. Et bien qu’il existe une fonction Find My qui aide à localiser vos bourgeons s’ils se perdent, ce n’est pas la recherche de précision la plus avancée qui est incluse avec les AirPods Pro 2.

Réduction du bruit améliorée

Comme je l’ai dit, la suppression du bruit est améliorée. Apple affirme que les bourgeons sont 1,6 fois meilleurs pour étouffer le bruit ambiant et lors de mes tests dans le métro et dans les rues de New York, ils ont certainement fait un meilleur travail en réduisant le bruit ambiant sur une gamme de fréquences plus large. Je pensais aussi que le mode transparence était meilleur, avec pratiquement aucun sifflement ou bruit blanc perceptible que vous entendez parfois lorsque vous mettez des bourgeons en mode transparence. Beats dit que le mode de transparence est deux fois meilleur.

Les bourgeons viennent également en ivoire. David Carnoy/CNET

Comme les Studio Buds, ils sont résistants aux éclaboussures IPX4 et j’ai pu courir avec eux sans qu’ils ne tombent de mes oreilles. Mais ce ne sera probablement pas le cas pour tout le monde.

La durée de vie de la batterie est également améliorée, grâce à des batteries 16% plus grandes dans les bourgeons eux-mêmes. Il est maintenant jusqu’à six heures à partir de cinq sur une seule charge avec suppression du bruit activée, ou jusqu’à neuf heures avec ANC désactivé). Et vous obtenez trois frais supplémentaires de l’affaire au lieu de deux. Il y a une charge USB-C mais pas de charge sans fil ; généralement, les bourgeons de cette gamme de prix ont une charge sans fil.

Réflexions finales sur les Beats Studio Buds Plus

Hélas, pour ceux d’entre vous qui ont acheté les Studio Buds originaux, qui restent sur le marché pour le moment, je suis désolé d’annoncer que ces nouveaux bourgeons Plus sont vraiment considérablement améliorés. La réalité est que ceux-ci ont maintenant une qualité sonore et des performances similaires à celles du Beats Fit Prodont le prix catalogue est supérieur à 200 $, mais qui est souvent réduit à 160 $.

Alors pourquoi les achèteriez-vous au lieu des Fit Pros, d’autant plus que les Fit Pros incluent la puce H1 d’Apple, des capteurs de détection d’oreille et un son spatial avec suivi de la tête (pour les utilisateurs d’iPhone) ?

Cela dépend du style de bourgeons que vous aimez. Tout le monde n’aime pas le design des Fit Pros avec leurs ailerons sport intégrés. Bien que je pense finalement que les AirPods Pro 2 sont supérieurs, certaines personnes préfèrent les écouteurs sans tiges – ceux-ci sont assez discrets ; ils sortent à peine de vos oreilles. Et soyons réalistes, si vous êtes un utilisateur Android, vous n’achetez probablement pas les AirPods Pro 2 – les Studio Buds Plus sont le meilleur choix.

Aussi sympathiques soient-ils, je pense que les Studio Buds Plus sont un peu chers à 170 $. La bonne nouvelle est que le prix des Studio Buds originaux a rapidement baissé et se vend maintenant à moins de 100 $. Je m’attends à ce que le Studio Buds Plus suive une voie similaire et coûte finalement 30 à 50 dollars de moins. Cependant, je peux voir les modèles noir et ivoire être réduits avant la version transparente. Gimmick ou pas, je pense que ce modèle sera populaire. Comme je l’ai dit, le clair est cool – ou différent, de toute façon.