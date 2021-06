Beats Studio Buds coûtera 150 $ selon la dernière rumeur

Bloomberg a rapporté que les prochains AirPods 3 auront des tiges plus courtes, un design qui sera d’abord introduit avec le casque Beats – ceux-ci devraient être les Beats Studio Buds, qui ont été repérés deux fois ornant les oreilles de célébrités. Ils ont en effet des tiges plus courtes et à peine là.

D’après le leaker Jon Prosser les Beats Studio Buds coûteront 150 $. À titre de comparaison, le seul modèle Beats TWS actuel est le Powerbeats Pro, qui a un PDSF de 250 $ (mais est actuellement en baisse à 170 $). Les AirPod de base coûtent 160 $.

Les Beats Studio Buds seront disponibles en rouge, noir et blanc

Les Beats Studio Buds seront dotés d’une suppression active du bruit et d’un chargement USB-C. Il est fort possible que les prochains AirPods 3 aient la même base matérielle que ce modèle Beats (à l’exception peut-être du port USB-C).

Prosser rapporte que les Studio Buds seront lancés le 21 juillet sur un support spécifique sans nom. On ne sait pas si elles seront disponibles dans l’Apple Store avant cela. Les AirPod eux-mêmes ne sont pas attendus avant l’année prochaine, selon les derniers rapports.

La source