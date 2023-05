Beats Studio Buds + annoncé avec un ANC amélioré et une durée de vie de la batterie plus longue

Comme prévu, Apple a présenté aujourd’hui ses derniers Beats Studio Buds + avec une suppression active du bruit (ANC) améliorée, une autonomie de batterie plus longue et une nouvelle version transparente cool. Les nouveaux écouteurs Beats sont dotés d’une puce personnalisée « Beats Proprietary Platform » qui prend en charge le couplage par simple contact avec les appareils Apple, la prise en charge de Hey Siri et Apple Find My ainsi que le changement d’appareil via iCloud.











Beats Studio Buds + édition transparente

La nouveauté ici est que les écouteurs sont également compatibles avec Google Fast Pair, le suivi de Google Find My Device ainsi que la commutation audio entre une plus large gamme d’appareils et de systèmes d’exploitation. Apple affirme que l’ANC et la prise de voix lors des appels sur le Studio Bud + sont bien améliorés grâce aux microphones 3x plus grands. Vous bénéficiez également de la prise en charge de l’audio spatial pour Dolby Atmos. Les bourgeons sont résistants aux éclaboussures IPX4.











Beats Studio Buds + en transparent, noir et ivoire

Les Studio Buds + sont évalués jusqu’à 9 heures de lecture et Apple revendique jusqu’à 36 heures d’autonomie totale de la batterie avec le boîtier de charge USB-C. Une charge rapide de 5 minutes vous donnera une heure d’écoute.

Les Beats Studio Buds + sont disponibles dans les couleurs Transparent, Noir et Ivoire. Le prix est fixé à 170 $ / 180 £ / 200 € et vous pouvez commander votre paire auprès d’Apple et de détaillants partenaires à partir d’aujourd’hui.

Source