Beats lance les Studio Buds avec ANC et mode transparence

Beats a annoncé aujourd’hui sa paire d’écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit véritablement sans fil Studio Buds.

Les Studio Buds sont dotés d’une suppression active du bruit qui annule le bruit de fond à l’aide de microphones situés à l’extérieur des écouteurs. Un mode de transparence est présent lorsque vous avez besoin d’entendre votre environnement et utilise les mêmes microphones pour diffuser le son ambiant à travers les haut-parleurs.

Les Studio Buds ne comportent pas de silicium Apple personnalisé comme certains des autres modèles de Beats. Malgré cela, ils disposent toujours d’un couplage à une touche pour les appareils Apple et Android. Pour les appareils Android, toute personnalisation audio ou mise à niveau du micrologiciel doit être effectuée via l’application Beats. Sur les appareils Apple, cela se fait nativement via le système d’exploitation.

Les Studio Buds disposent également d’assistants vocaux. Sur les appareils Apple, vous pouvez simplement prononcer les commandes vocales « Hey Siri » pour activer l’assistant vocal sans avoir à installer quoi que ce soit. Sur les appareils Android, l’application Beats doit être installée pour activer l’assistant vocal ou les commandes musicales sur l’appareil.

Il convient de noter que, étant donné que les Studio Buds ne fonctionnent ni sur la puce W1 ni sur la puce H1, ils ne prendront pas en charge l’audio spatial sur Apple Music.

Bien qu’ils ne soient pas spécialement conçus pour être utilisés pendant les entraînements, les Beats Studio Buds portent toujours un indice IPX4 pour la résistance à la transpiration et à l’eau.

Les Studio Buds ont 8 heures d’autonomie lorsque vous écoutez de la musique avec ANC activé et 5 heures si le mode transparence est activé. Le boîtier de charge fournit deux charges complètes supplémentaires, ce qui porte la durée de vie de la batterie à un total de 24 heures. L’étui de chargement est doté d’un port USB-C, ce qui facilite le chargement pour ceux qui possèdent des appareils Android. Une charge de 5 minutes est censée offrir jusqu’à une heure d’utilisation.

Les Beats Studio Buds sont au prix de 150 $ et sont disponibles en trois couleurs, blanc, noir et Beats Red.