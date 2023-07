Beatriz et Adrian s’affaiblissent face aux tempêtes tropicales dans le Pacifique après avoir frôlé le Mexique

MEXICO CITY (AP) – Beatriz s’est affaiblie en une tempête tropicale alors qu’elle commençait à s’éloigner de la côte centrale du Pacifique du Mexique samedi, déversant de fortes pluies sur les zones côtières.

La tempête était centrée à environ 15 miles (20 kilomètres) à l’ouest de Cabo Corrientes et avait des vents maximums soutenus de 50 mph (85 kmh), a déclaré le US National Hurricane Center. Beatriz se déplaçait vers le nord-ouest à 13 mph (20 km/h) et prévoyait de maintenir généralement ce cap et de ralentir jusqu’à dimanche matin.

Le centre de Beatriz devait passer juste au sud-ouest des Islas Marias dans la nuit et commencer à s’affaiblir en revenant au-dessus des eaux libres dimanche et lundi.

La tempête pourrait déverser de 3 pouces (7,6 centimètres) à 5 pouces (12,7 centimètres) de pluie, avec jusqu’à huit pouces à certains endroits, de l’État de Guerrero au nord à l’État de Sinaloa, ont déclaré les prévisionnistes.

Pendant ce temps, Adrian s’est affaibli en une tempête tropicale alors qu’il s’enfonçait plus profondément dans le Pacifique. Les vents maximums soutenus de la tempête s’étaient affaiblis à 65 mph (100 km/h) samedi et son centre était à environ 430 miles (690 kilomètres) au sud-ouest de la pointe sud de la Basse-Californie. Il se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à 7 mph (11 km/h) et ne constituait pas une menace pour atterrir.

The Associated Press