Béatrice et les rôles royaux d’Eugénie sont menacés en raison de la querelle d’Andrew avec le roi Charles

Le prince Andrew a reçu des conseils clés d’un expert royal au milieu de sa guerre avec le roi Charles au sujet de la Loge Royale.

Selon la chroniqueuse Angela Mollard, le duc d’York « en disgrâce » devrait quitter la propriété pour le bien de ses filles, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie.

Elle a dit Sky News Australie que le départ d’Andrew du domaine de 30 chambres profiterait à ses filles, qui ont déjà fait face à des réactions négatives en raison de sa rupture avec Charles.

« Oui et qu’il était allé à Pizza Express avec sa fille et écoutez ; eh bien, j’ai écrit un article sur le fait qu’à la suite de cette sortie aujourd’hui, il est vraiment temps que le prince Andrew quitte Royal Lodge. « , a déclaré Mollard à la publication.

Elle a ajouté : « C’est une maison de 30 pièces. On lui a vraiment proposé Frogmore Cottage, qui était bien sûr l’endroit où Meghan et Harry vivaient, et mon argument est qu’il doit le faire au nom de ses filles. Cela les a déjà piqués.»

Mollard a ajouté que le prince William aurait potentiellement besoin de leur soutien à l’avenir lorsqu’il succédera au trône du roi Charles.

« Si William arrive au pouvoir. Disons que Charles est… devient de plus en plus malade et que William arrive au pouvoir prématurément alors que ses enfants sont encore jeunes, il aura besoin de ses cousines, parmi lesquelles Béatrice et Eugénie, ainsi que des Tindall, Zara Tindall, pour être à ses côtés », a déclaré l’expert.

« Nous avons vu cela à Royal Ascot plus tôt cette année, parce que Kate était hors de combat, parce que le roi était hors de combat, il a fait appel à ses cousins ​​et je pense que même si le monarque actuel veut une monarchie plus allégée, William pourrait bien en avoir besoin. avoir plus de soutien dans les rangs.