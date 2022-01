Beaten Tsitsipas qualifie Medvedev d' »immature » après la tirade de l’Open d’Australie

Stefanos Tsitsipas a affirmé que Daniil Medvedev n’était « pas la personne la plus mature » après le match tumultueux du duo à Melbourne

Daniil Medvedev a été qualifié d’immature par son rival Stefanos Tsitsipas après que la star russe ait lancé une furieuse diatribe contre l’arbitre lors de la demi-finale de l’Open d’Australie du duo, d’affilée contre le Grec recevant des entraînements depuis la ligne de touche.

Medvedev a explosé contre l’officiel de la chaise Jaume Campistol à la fin du deuxième set à la Rod Laver Arena vendredi, accusant l’arbitre de fermer les yeux sur Tsitsipas recevant l’entraînement de son père, Apostolos, qui était assis dans la loge des joueurs.

Le Russe a exigé que Tsitsipas reçoive une violation du code pour l’infraction car les joueurs ne sont pas autorisés à être entraînés pendant les matchs.

Après que Campistol ait refusé, un Medvedev furieux l’a appelé « un petit chat » dans une explosion qui a rapidement été largement partagée sur les réseaux sociaux.

Le joueur de 25 ans a été quelque peu justifié car Tsitsipas s’est vu infliger une violation d’entraîneur plus tard dans le match pour avoir soi-disant reçu des conseils de la marge.

Cela s’est produit alors que Medvedev a retrouvé son sang-froid pour gagner en quatre sets, 7-6 (7-5) 4-6 6-4 6-1, préparant une finale avec Rafael Nadal dimanche.

Après les scènes controversées entre Medvedev et son rival grec – qui ont déjà une relation glaciale après de précédents affrontements sur le terrain, y compris une explosion explosive à Miami en 2018 – Tsitsipas a affirmé que le Russe avait du pain sur la planche.

« C’est sûr que c’est drôle » a déclaré le Grec lorsqu’on l’a interrogé sur l’explosion.

« Je ne fais pas attention à ce genre de choses. Je sais que les joueurs aiment faire ce genre de choses pour vous déstabiliser mentalement, cela pourrait être une tactique. Ce n’est pas la personne la plus mature de toute façon.

Stefanos Tsitsipas à propos de la colère de Medvedev : « C’est drôle. Ce n’est pas la personne la plus mature » pic.twitter.com/S8IRV27Qe4

Le joueur de 23 ans a fermement nié avoir reçu un entraînement, affirmant qu’il ne pouvait même pas comprendre ce que son père disait au milieu du bruit de la foule de Melbourne.

« Je n’étais pas [receiving coaching]. Je veux dire, je n’entends rien quand je joue, c’est impossible, la foule étant si bruyante à chaque instant. dit la quatrième graine.

« Vous devez avoir une super ouïe pour pouvoir entendre ce que dit votre entraîneur. »

Tsitsipas a ajouté qu’il se sentait « ciblé » par des arbitres, disant qu’il avait été un « victime » d’accusations d’entraînement sur le terrain « depuis longtemps. »

L’as grec a toutefois reconnu en avoir parlé à son père.

« Je lui en ai parlé. J’ai essayé, j’ai passé d’innombrables heures à essayer de comprendre avec lui, mais ça fait partie de lui. a déclaré Tsitsipas après avoir raté la chance d’une deuxième apparition en finale du Grand Chelem.

« Je suis presque sûr que je vais continuer à recevoir des violations d’entraînement, même si je n’écouterai jamais rien de ce qu’il dit.

« Mais ça va, ils peuvent le faire s’ils le veulent, s’ils pensent que c’est bien.

« C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles l’année dernière, je suis sorti publiquement sur l’une de mes plateformes de médias sociaux et j’ai dit que je pense que le coaching devrait être autorisé, simplement parce que les entraîneurs le font de toute façon. »

S’adressant aux médias lors de sa propre conférence de presse d’après-match, Medvedev a tenté de minimiser la ligne.

« Je ne considère pas le coaching comme de la triche, mais cela devrait être une violation du code. Et puis le second serait un peu délicat », dit le Russe.

« Je ne veux pas trop entrer dans tout ça. J’ai l’impression de ne pas avoir parlé de lui, j’ai juste parlé de la règle. Je ne sais pas ce que dit son père.

« Peut-être qu’il dit juste comme » allez « , ce qui est tout à fait autorisé… C’était seulement à propos de ça, rien à propos de Stefanos. »

Medvedev est dans une quatrième finale du Grand Chelem de sa carrière et visera à ajouter au titre de l’US Open qu’il a remporté en septembre.

Le numéro deux mondial a perdu la finale de Melbourne l’an dernier contre le nonuple champion Novak Djokovic, qui a été expulsé avant le tournoi de cette année dans une vilaine dispute de visa et de vaccination avec le gouvernement australien.

Nadal fera une offre pour un deuxième titre de l’Open d’Australie à ajouter à celui qu’il a remporté en 2009, et pourrait remporter un record absolu de 21 titres du Grand Chelem, le plaçant devant Djokovic et Roger Federer dans la liste de tous les temps.

