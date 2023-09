Beast World fera des animaux hors de l’univers DC

Pour Marvel et DC, les bandes dessinées événementielles sont conçues comme un bon moyen d’attirer l’attention des lecteurs une à deux fois (ou plus) par an. Quelques événements vider le pont donc un nouveau statu quo peut être mis en place pendant un an ou deux, d’autres sont censés booster le profil d’un personnage avant leur passage à la télévision ou au cinéma, et d’autres n’existent que comme un moyen de faire bouger les choses pour les différents héros et méchants pendant quelques mois.

DC a fait Terreurs de chevaliers il n’y a pas si longtemps (et Sombre crise sur des terres infinies environ un an auparavant), et son grand événement clôturant l’année est Monde des bêtes de Tom Taylor (Aile de nuit) et Ivan Reis (La lanterne Verte). Avec les Titans maintenant le nouveau Équipe de premier plan de l’univers DC après que la Justice League soit en veilleuse, il leur incombe de gérer une grosse étoile de mer extraterrestre connue sous le nom de Necrostar, censée ressembler au méchant classique de DC Starro, mais « beaucoup plus effrayant ». Parce que le monstre a été battu par Starro il y a toujours, ils pensent que Beast Boy peut simplement se transformer en étoile de mer et battre Necrostar de cette façon. Mais ce plan va à l’enfer après que Beast Boy soit devenu un petit aussi un peu comme Starro et envoie des spores qui transforment ses victimes en animaux.

Image: Björn Barends/DC Comics

Monde des bêtes a été révélé à Comic-Con de San Diego plus tôt cette année, et est présenté comme le « premier Titans événement crossover de bande dessinée. Pour une équipe qui existe depuis des décennies, ils ont été des joueurs vedettes dans de nombreux événements et ont même joué dans certains des leurs qui étaient isolés du reste de la DCU. Vous pouvez voir comment se déroule leur premier crossover à l’échelle de la ligne dans une couverture ci-dessus et une autre au bas de cette histoire, mais cela ne semble pas bien paraître. L’ensemble de puissance de Beast Boy fait de lui un héros dangereux et discret, et cet événement va tenter de le défendre au cours de son déroulement. Les choses vont devenir si désastreuses qu’Amanda Waller finira par s’impliquer, ce qui rendra sûrement les choses encore plus compliquées pour les Titans une fois la poussière dissipée.

Dès octobre, Monde des bêtes sera joué dans diverses bandes dessinées dans les mois à venir. Une tranche de sollicitations DC pour le mois de décembre à partir de Popverse révèle Tournée mondiale des bêtes des histoires liées qui se concentrent individuellement sur des personnages de Gotham City (comme Stephanie Brown), Central City (la famille Flash) et Atlantis (Mera). Chaque Tour du monde Le numéro présentera sa propre collection d’écrivains et d’artistes, avec des participants dont Chip Zdarsky, Gretchen Felker-Martin, Sergio Acuña, Valentin De Landro, et plus encore. Taylor et Reis s’attaqueront au principal Monde des bêtes histoire, qui devrait durer jusqu’au début de 2024.

Titans : Monde des Bêtes débutera avec Contes des Titans #4 par Andrew Constant et l’équipe artistique de Brandt & Stein le 24 octobre. Le premier numéro de l’événement sortira le mois suivant, le 28 novembre.

Image: Ivan Reis/DC Comics

