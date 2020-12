MINNEAPOLIS: Le garde des Minnesota Timberwolves, Malik Beasley, a plaidé coupable lundi d’avoir utilisé un fusil pour menacer une famille dans son quartier de la banlieue de Minneapolis.

Beasley a plaidé coupable à un chef d’accusation de menaces de violence et fait face à 120 jours dans un atelier, a déclaré le procureur du comté de Hennepin Mike Freeman dans un communiqué. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, les procureurs ont accepté d’abandonner une accusation de possession de drogue au cinquième degré.

Le message vocal de l’avocat de Beasleys, Ryan Pacyga, était plein et n’acceptait pas les messages.

La plainte indique qu’un couple en tournée à la recherche d’une maison le mois dernier avec leur enfant de 13 ans s’est arrêté dans la maison louée par Beasley et son épouse, Montana Yao, mais a vu qu’elle était encordée. Beasley a tapé sur la fenêtre du SUV de la famille, a pointé un fusil sur eux et leur a dit de quitter sa propriété, ont déclaré les procureurs.

La police a déclaré avoir fouillé la maison de Beasley et Yaos et trouvé un fusil de chasse de calibre 12, une arme de poing et un fusil automatique qui correspondaient à la description donnée par le couple dans le SUV.

La police a déclaré avoir également trouvé de la marijuana feuillue à la maison. La possession de marijuana sous sa forme feuillue originale est illégale au Minnesota. Yao a été accusé de possession de drogue au cinquième degré. Sa prochaine comparution devant le tribunal est le 29 décembre.

Beasley a récolté en moyenne 20,7 points en 14 matchs avec les Wolves la saison dernière.

