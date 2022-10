Bears’ Whitehair pourrait continuer sur IR, mais Eberflus s’attend à ce qu’il revienne cette saison – Shaw Local

Les quatre premières semaines de la saison ont été intéressantes pour l’attaque des Bears de Chicago.

L’unité peut littéralement écraser ses adversaires à certains moments, mais trouve rarement un succès dans les airs.

À la fin de la journée, cela ne représente que 64 points. Jusqu’à dimanche, cette moyenne de 16,0 était la troisième pire de la ligue derrière seulement Indianapolis (14,25) et San Francisco (15,75).

Aussi mauvais que cela ait été, cela pourrait empirer dans un avenir proche car les Bears seront sans le garde gauche Cody Whitehair.

Whitehair s’est blessé au genou droit lors de la défaite 20-12 des Bears contre les Giants dimanche et pourrait se retrouver dans la réserve des blessés. L’entraîneur-chef Matt Eberflus s’attend à ce que Whitehair revienne cette saison.

“Nous ne savons pas exactement quel est ce délai en ce moment”, a déclaré Eberflus lundi. «Le gars a commencé 99 matchs et en a raté deux au cours de (sa) carrière. Donc, vous parlez de dur – (c’est) un gars qui montre vraiment la ténacité des Bears de Chicago.

Whitehair, à sa septième saison hors de l’État du Kansas, a été le joueur de ligne le plus constant des Bears. Bien que le jeu de course ne soit peut-être pas aussi efficace, il est également juste de se demander si la protection contre les passes déjà suspecte s’aggravera encore.

Lorsque les Bears (2-2) joueront contre les Vikings (3-1) dimanche, ils s’aligneront avec Braxton Jones au tacle gauche, Lucas Patrick au garde gauche, Sam Mustipher au centre, Teven Jenkins au garde droit et Larry Borom au tacle droit.

Les Bears totalisent en moyenne 177,3 verges par match au sol et 5,2 verges par course. Seuls les Giants (192,5) et les Browns (187,3) ont couru le ballon pour plus de verges.

Les Vikings sont dans le dernier tiers de la ligue en verges au sol autorisées à 131,0 par match.

L’attaque par la passe des Bears se classe bon dernier à 97,5 verges par match, loin derrière les Giants au 30e rang (139,5) et les Panthers au 31e rang (166,0).

“Très abattu sur lui-même”:

Quand quelque chose ne va pas, il est facile pour nous, les quarterbacks du lundi matin, de monter sur nos grands chevaux. Cela dit, il y a une chose qui me ronge depuis la défaite des Bears dimanche.

N’aurait-il pas été préférable de remettre Dante Pettis sur ce dernier botté de dégagement au lieu de la recrue Velus Jones Jr.? Certes, Pettis n’a pas fait une tonne de travail de retour depuis qu’il a établi le record de la NCAA pour la plupart des touchés de retour de dégagement, mais à ce moment-là, vous voulez que le pro chevronné aligne le ballon.

“Il n’y avait aucune pensée là-dessus”, a déclaré l’entraîneur Matt Eberflus lundi. «(Jones) avait fait du bon travail toute la journée. … Nous lui faisons confiance et il était là.

Il l’était, mais le ballon a traversé les bras de Jones et a fait un rebond fou vers l’avant. Jones a couru vers lui, mais a regardé, impuissant, Gary Brightwell récupérer avec 2:01 restants.

“Personne ne veut laisser tomber le ballon à un moment donné”, a déclaré WR Darnell Mooney. “Et puis c’était une situation critique, donc il est très abattu sur lui-même. Mais les choses se passent comme ça tout le temps. …

« Il va marquer beaucoup de touchés pour nous, qu’il s’agisse de retours de bottés de dégagement ou d’attaques.

“Alors il l’oubliera bientôt.”

Jones n’a pas vu un seul claquement en attaque dimanche. Parmi les larges, Equanimeous St. Brown était dans 95% des clichés, Darnell Mooney 85%, Dante Pettis 58% et Ihmir Smith-Marsette 10%.

L’entraîneur Matt Eberflus a déclaré que le rôle de Jones augmenterait lentement “une fois que nous saurons qu’il est prêt à partir et solide”.

Quel coup de fouet :

Le botteur Cairo Santos, qui a raté le match de dimanche en raison d’un problème personnel, était de retour au Halas Hall lundi.

“Il est au carré”, a déclaré l’entraîneur Matt Eberflus. “Son affaire personnelle est réglée et je le laisserai en parler, mais tout semble bon à cet égard, ce qui est exceptionnel.”

Michael Badgley, un compagnon de 27 ans qui a été 18 en 21 en 12 matchs avec les Colts la saison dernière, a réussi ses 4 tentatives de FG contre les Giants. Eberflus, le coordinateur défensif des Colts de 2018 à 2021, a fait l’éloge du directeur général Ryan Poles pour la rapidité avec laquelle les Bears ont trouvé un remplaçant à Santos.

“Oh mec, il a fait un travail formidable et il avait raison”, a déclaré Eberflus. «Dès que nous avons découvert la situation avec Le Caire plus tard dans la semaine, mec, nous avons eu les kickers ici le lendemain. … C’était un honneur pour Ryan et son équipe.

