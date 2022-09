Les parieurs se précipitent vers la fenêtre pour parier sur l’ailier rapproché Cole Kmet avant le match de cette semaine entre les Bears de Chicago et les 49ers de San Francisco.

Selon cette histoire par Max Meyer de Caesars Sportsbook, l’accessoire de réception de Kmet de 3,5 a reçu le troisième plus grand nombre de billets de tous les accessoires de joueur de la semaine 1 entrant dans le week-end. Malgré toute cette action, cependant, il n’y a pas vraiment de consensus sur ce à quoi s’attendre de Kmet lors de l’ouverture de la saison.

Moins de 3,5 réceptions pour Kmet a reçu 53,3% des billets vendredi après-midi, tandis que 63,2% de la poignée est en fait sur le dessus. De plus, un parieur new-yorkais a placé un pari de 3 000 $ sur Kmet pour terminer avec moins de 38,5 verges sur réception pour un prix de +108.

Au moment d’écrire ces lignes, l’accessoire de réception de Kmet n’a pas été déplacé en fonction de l’action. Plus de 3,5 réceptions coûtent -129, tandis que moins de 3,5 captures coûtent -106 jus. L’accessoire de métrage de Kmet est actuellement coté à 32,5, avec le plus coté à -106 et le moins à -129.

En 2021, Kmet a disputé les 17 matchs et enregistré 60 attrapés pour 612 verges. C’est bon pour une moyenne de 3,5 réceptions et 36 verges par match lors de sa deuxième saison dans la NFL. Kmet a terminé avec au moins quatre réceptions en huit sorties différentes l’an dernier, mené par son effort de 8 prises contre les Lions de Detroit.

Lors du match de l’an dernier avec les 49ers de San Francisco, Kmet a attrapé trois balles pour 24 verges tout en étant ciblé six fois. Selon les statistiques premium de Pro Football Focus, Kmet s’est aligné dans la fente sur 14 clichés dans ce match contre les 49ers et n’a produit que 13 mètres après la capture.

Semaine 1 recevant des accessoires pour les Bears de Chicago

Réceptions totales

• Darnell Mooney – Plus de / moins de 4,5 prises

• Cole Kmet — Plus/moins de 3,5 captures

• St. Brown équanime — Plus/moins de 2,5 prises

• David Montgomery – Plus/moins de 2,5 prises

Total des verges de réception

• Darnell Mooney – Plus/moins de 60,5 mètres

• Cole Kmet — Plus/moins de 32,5 verges

• Equanimeous St. Brown – Plus/moins de 23,5 mètres

• Byron Pringle — Plus/moins de 21,5 verges

• David Montgomery — Plus/moins de 15,5 verges