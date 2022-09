Beaucoup dans la NFL doutent de ce que Justin Fields peut accomplir cette saison en tant que quart-arrière des Bears.

Les raisons sont évidentes: les receveurs sont peut-être le pire groupe de la ligue, la ligne offensive est au mieux suspecte et Fields – bien que extrêmement talentueux et exceptionnellement rapide – reste dans Football 101 en ce qui concerne la lecture des défenses et des couvertures.

Cependant, aucun de ces facteurs ne concerne son coéquipier David Montgomery. Le porteur de ballon vétéran des Bears pense que d’ici décembre ou janvier, tout le monde marmonnera :« Comment n’avons-nous pas vu cela venir ? Ce mec est un STUD.”

“Je vous ai dit une fois avant que je ne serais pas surpris quand Justin (sort) et choque le monde”, a déclaré Montgomery à WBBM 780-AM après le dernier match de pré-saison des Bears à Cleveland. «Quand viendra le moment pour vous de le revoir, vous vous direz:« D’accord. Tu avais raison.'”

Pour beaucoup – y compris moi – cela semble être un pur fantasme.

Après tout, comment Fields va-t-il publier des chiffres de type Patrick Mahomes lorsqu’il lance une combinaison de Darnell Mooney, Byron Pringle, Velus Jones Jr., Equanimeous St. Brown, Dante Pettis, N’Keal Harry (une fois qu’il est en bonne santé) et bout serré Cole Kmet?

Oui, Mooney (81 attrapés, 1 055 verges la saison dernière) est un bon receveur. Et, oui, beaucoup s’attendent à une saison en petits groupes de la part de Kmet (60-612). Mais Pringle et Jones ont été blessés pendant la majeure partie du camp, Brown n’a absolument rien montré et Pettis est un compagnon avec 52 attrapés en quatre saisons.

Alors, le GM Ryan Poles n’a-t-il pas mis Fields en échec? Il semble que oui, mais prenons un instant l’approche du verre à moitié plein :

Le coordinateur offensif de première année, Luke Getsy, semble comprendre comment tirer parti des compétences de Fields. Surveillez les Bears pour établir un jeu de course solide, travaillez dans de nombreux déploiements et écrans de réception larges, et surprenez également les équipes avec des passes moyennes à profondes au milieu pour des gars comme Kmet et Brown.

Le calendrier des Bears offre de nombreuses occasions de profiter de défenses faibles. Fields et compagnie pourraient facilement se régaler des goûts des Texans (match 3), des Giants (match 4), de Washington (match 6), des Lions (matchs 10 et 16), des Falcons (match 11) et des Jets (match 12). Il y a aussi des points d’interrogation autour des Vikings (matchs 5 et 17) et des Patriots (match 7).

Fields est devenu beaucoup plus à l’aise en tant que coureur, ce qui devrait effrayer les coordinateurs défensifs. Fields a récolté en moyenne 56 verges au sol lors de ses sept derniers matchs en 2021, soit un rythme de 877 verges sur une saison complète. Fields a été une bête contre les Niners lors de la semaine 8 (10 courses, 103 verges) et les Packers lors de la semaine 13 (9 pour 74) – bien que les Bears aient perdu les deux matchs. Fields doit cependant mieux s’accrocher au ballon, car il a échappé 12 fois (en perdant 5, tous lors de ses six derniers matchs).

« J’ai vu exactement ce qu’il peut faire. Il va briller à coup sûr », a déclaré Mooney. « Il va s’épanouir. Il va prouver tout ce sur quoi tout le monde doutait de lui – en particulier la semaine 1. Cette équipe (les 49ers) l’a transmis (au repêchage). Donc ils vont devoir payer un peu pour ça.

L’ailier défensif Robert Quinn a accepté.

“Il y a beaucoup plus de confiance en sachant que c’est son émission (et) c’est le gars que nous regardons. Tout le monde l’embrasse autour de lui, en s’assurant qu’ils font leur travail mais (aussi) en l’aidant à réussir également. C’est un truc commun. Chacun doit faire sa part. »

Idéalement, Fields montre une amélioration la plupart des semaines et ressemble à une superstar potentielle sur la route.

Ne vous faites pas d’illusions, cependant: il y aura des luttes et beaucoup voudront considérer Fields comme un buste après une ou deux performances misérables.

Les Bears se sentent suffisamment bien à propos de Fields pour l’avoir nommé l’un des quatre capitaines d’équipe mercredi, même s’il n’entame que sa deuxième saison. Les autres capitaines sont Cody Whitehair (septième année), Robert Quinn (12e année) et Roquan Smith (cinquième année).

“Il suffit de prendre toutes les mesures que nous lui avons demandé de prendre”, a déclaré l’entraîneur Matt Eberflus lorsqu’on lui a demandé pourquoi Fields avait été choisi. “C’est un gars qui travaille avec les autres et qui veut s’imprégner de tout et qui s’est amélioré.

« Il l’a fait grâce à son éthique de travail. Il est évidemment très intelligent, ce qui l’aide tout au long du chemin. Il a été un excellent coéquipier.

Bientôt, nous allons découvrir s’il peut être un grand quart-arrière.