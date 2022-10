Bears QB Justin Fields entre dans l’histoire avec de faibles verges par la passe contre les Giants – Shaw Local

Le quart-arrière des Bears de Chicago, Justin Fields, entrera dans l’histoire avant une rencontre sur la route de la semaine 4 avec les Giants de New York.

Mais pas dans le bon sens.

Selon ce tweet de Fanduel Sportsbook samedi, Fields avait un accessoire de métrage de passage de 148,5. On pense qu’il s’agit du total de métrage le plus bas pour tout quart-arrière partant de l’histoire de FanDuel Sportsbook.

L’accessoire de verges par la passe de Justin Fields est de 148,5 cette semaine contre les Giants. On pense que c’est le total de métrage le plus bas pour tout QB NFL de départ dans l’HISTOIRE de FanDuel Sportsbook 😱#DaBears | #NFL pic.twitter.com/103fwkqM1p – FanDuel Sportsbook (@FDSportsbook) 1 octobre 2022

C’est encore pire à Césars Sportsbook, le partenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports, à partir de dimanche matin. Fields a un plus / moins de 146,5 verges au Caesars Sportsbook, avec le plus de -125 et le moins de -109.

Cela ne devrait pas surprendre compte tenu de la façon dont la saison a commencé pour le quart-arrière de deuxième année. Fields n’a pas été près d’atteindre cette marque en trois semaines, lançant pour 121 verges lors de la semaine 1 et affichant 106 verges par la passe la dernière fois.

Les Bears n’ont pas demandé à Fields d’en faire trop, car il n’a pas encore eu de match avec plus de 17 tentatives de passes. Pour la saison, Fields est 23 sur 45 pour 297 verges pour accompagner deux touchés et quatre interceptions.

Avant de vous précipiter pour acheter bas sur Fields cette semaine, cependant, rappelez-vous ce que j’ai écrit à propos de ce match plus tôt dans la semaine. Contre le blitz cette saison, Fields est 1 sur 9 pour 18 verges, un touché et une interception cette saison via des statistiques premium à Pro Football Focus.

Il pourrait être difficile pour Fields d’encaisser son premier over de la saison dans un match comme celui-ci.