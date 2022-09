Bears publie les premiers plans de réaménagement d’Arlington Park; vœu de ne pas payer d’impôts pour la structure du stade – Shaw Local

Les Bears de Chicago ont publié mardi des plans conceptuels pour leur projet de réaménagement de la propriété de 326 acres d’Arlington Park, et une lettre ouverte promettant de ne pas demander de l’argent des contribuables pour construire la partie stade du projet.

Les rendus montrent un quartier de stade sur la partie nord-ouest de la propriété et un quartier à usage mixte au sud-est. Un porte-parole des Bears a déclaré que le stade était simplement un espace réservé et non une conception réelle.

La révélation des dessins initiaux intervient deux jours avant une réunion communautaire prévue à Arlington Heights où les dirigeants de l’équipe discuteront des plans.

La réunion publique est prévue de 19 h à 21 h jeudi dans le gymnase de l’école secondaire John Hersey, 1900 E. Thomas St. Le stationnement de l’école ouvrira à 17 h et les portes ouvriront à 17 h 30. L’admission est premier arrivé, premier servi jusqu’à ce que la capacité soit atteinte.

Parallèlement aux rendus conceptuels, la franchise NFL a publié une lettre concernant son accord provisoire de 197,2 millions de dollars pour acheter le site au propriétaire Churchill Downs. Dans ce document, l’équipe déclare qu’elle ne sollicitera pas de financement public pour la construction directe de la structure du stade, mais laisse la porte ouverte à la recherche d’une aide gouvernementale pour le reste du réaménagement massif.

“… étant donné les larges avantages publics à long terme de ce projet, nous sommes impatients de nous associer aux différents organismes gouvernementaux pour obtenir le financement et l’assistance supplémentaires nécessaires pour soutenir la faisabilité du reste du développement”, indique la lettre.

