Bears outsiders à Seattle, les totaux sont considérablement plus élevés – Shaw Local

Il n’a pas été difficile de voir où les paris sur la pré-saison de la NFL ont pris un tournant radical par rapport à l’année dernière :

Les tableaux de bord se sont beaucoup plus éclairés jusqu’à présent en 2022.

Sur 16 matchs en Semaine 1 de la pré-saison, 13 ont dépassé le total. Cela s’ajoute au match du Temple de la renommée du 4 août, qui s’est également terminé, faisant des matchs de pré-saison 14-3 contre plus jusqu’à présent.

Comparez cela à l’année dernière, lorsque les paris sous le total ont commencé 20-3 dans la pré-saison et ont fait baisser les totaux pour le reste de la pré-saison.

L’inverse s’est produit cette année, avec des totaux de la semaine 2 beaucoup plus élevés en moyenne qu’à la semaine 1: Les lignes d’ouverture de Caesars Sportsbook ont ​​montré 13 des 16 matchs avec des totaux d’ouverture de 40 ou plus – aucun n’était aussi élevé la semaine dernière. Le point culminant de mercredi est le match Steelers-Jaguars samedi, qui compte 43 matchs au total.

Le total d’ouverture le plus bas sur l’ardoise de la semaine 2 était de 37½ entre les Texans et les Rams – plus élevé que le le plus élevé total d’ouverture de la semaine 1, qui était de 36½.

Est-ce une réaction excessive ? C’est au parieur de décider.

En ce qui concerne les paris sur les spreads de la semaine 1: alors que six outsiders ont gagné, la plupart d’entre eux étaient de très petits spreads. Dans l’ensemble, les favoris sont allés 9-7 contre l’écart, y compris une marque de 4-2 ATS pour les favoris d’un panier ou plus.

Cette semaine, 10 matchs ont des écarts de trois points ou plus, y compris les Seahawks, qui sont favoris de 3,5 points sur les Bears jeudi soir. Le plus grand favori est les Ravens de Baltimore, qui jouent dimanche soir à Arizona avec une séquence de 21 victoires consécutives en pré-saison. Baltimore est une craie de route à 6 points.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des écarts de points de la semaine 2 de la pré-saison NFL de Caesars Sportsbook, y compris les lignes d’argent et les over / unders.

Lignes de la semaine 2 de la pré-saison NFL

JEUDI AOÛT. 18

Chicago Bears contre Seattle Seahawks, 19 h (ESPN)

Ligne: Seahawks -3½ ; Ligne d’argent : Seahawks -175/Ours +150 ; O/U : 39

VENDREDI AOÛT. 19

Panthers de la Caroline aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, 18 h (réseau NFL)

Ligne: Panthères -1½ ; Ligne d’argent : Panthères -125/Panthères +105 ; O/U : 40

Saints de la Nouvelle-Orléans à Green Bay Packers, 19 h

Ligne: Emballeurs -3 ; Ligne d’argent : Emballeurs -150/Saints +130 ; O/U : 39½

Texans de Houston aux Rams de Los Angeles, 21 h (réseau NFL)

Ligne: Texans -3 ; Ligne d’argent : Texans -170/Béliers +145 ; O/U : 38½

SAMEDI AOÛT. 20

Denver Broncos à Buffalo Bills, midi (NFL Network)

Ligne: Factures -5 ; Ligne d’argent : Factures -210/Broncos +175 ; O/U : 41½

Detroit Lions contre Indianapolis Colts, midi

Ligne: Lions -1½ ; Ligne d’argent : Lions -120/Poulons +100 ; O/U : 41½

Commandants de Washington aux Chiefs de Kansas City, 15 h (réseau NFL)

Ligne: Chefs -4 ; Ligne d’argent : Chefs -190/Commandants +160 ; O/U : 42½

Tampa Bay Buccaneers contre Tennessee Titans, 18 h (NFL Network)

Ligne: Titans -2½ ; Ligne d’argent : Titans -145/Bucs +125 ; O/U : 38

Raiders de Las Vegas contre les Dolphins de Miami, 18 h

Ligne: Raiders -2 ; Ligne d’argent : Raiders -130/Dauphins +110 ; O/U : 41½

49ers de San Francisco contre Vikings du Minnesota, 18 h

Ligne: Vikings -5½ ; Ligne d’argent : Vikings -220/49ers +180 ; O/U : 39½

Pittsburgh Steelers contre Jacksonville Jaguars, 18 h

Ligne: Jaguar -3½ ; Ligne d’argent : Jaguar -175/Steelers +150 ; O/U : 43

Cowboys de Dallas aux Chargers de Los Angeles, 21 h (Réseau NFL)

Ligne: Chargeurs -3 ; Ligne d’argent : Chargeurs -160/Cowboys +140 ; O/U : 37½

DIMANCHE AOÛT. 21

Philadelphia Eagles à Cleveland Browns, midi (NFL Network)

Ligne: Aigles -2 ; Ligne d’argent : Aigles -130/Brunes +110 ; O/U : 37

Bengals de Cincinnati aux Giants de New York, 18 h (Réseau NFL)

Ligne: Géants -5½ ; Ligne d’argent : Géants -250/Bengales +205 ; O/U : 39

Baltimore Ravens contre Arizona Cardinals, 19 h (Fox)

Ligne: Corbeaux -6 ; Ligne d’argent : Corbeaux -260/Cardinaux +210 ; O/U : 38½

LUNDI AOÛT. 22

Falcons d’Atlanta contre Jets de New York, 19 h (ESPN)

Ligne: Faucons -2 ; Ligne d’argent : Faucons -135/Jets +115 ; O/U : 39½