Bears OC Luke Getsy dit que l’attaque a encore du chemin à parcourir – Shaw Local

Après une performance dominante en première mi-temps au cours de laquelle les Bears ont pris une avance de 21-0 sur Cleveland samedi, le quart-arrière Justin Fields s’est senti suffisamment confiant pour considérer le match comme un «tournant» pour l’offensive.

La réaction de Luke Getsy à cette proclamation ?

Waouh. Pompons un peu les freins.

“Un tournant?” a demandé le nouveau coordinateur offensif des Bears lors de sa séance avec les médias au Halas Hall lundi. « Je veux dire, je n’en sais rien. …

« Nous sommes dans cette phase d’amélioration et nous sommes dans cette phase de développement de qui nous voulons devenir. Sommes-nous sur la bonne voie ? Je ne sais pas, mais je me sens bien là où nous en sommes. …

“Le tournant semble être une (déclaration) assez dramatique, mais j’ai l’impression que nous traversons ce processus de la bonne manière.”

Autrement dit, une étape à la fois. Il est un peu trop tôt pour oindre Fields comme la seconde venue de Donovan McNabb, Steve Young ou Russell Wilson.

Il ne fait aucun doute que l’attaque a été de haut niveau contre les Browns, mais rappelez-vous que Cleveland jouait sans quatre partants importants. Fields (14 en 16, 156 yards, 3 TDs) a-t-il le même succès si Jadeveon Clowney (9 sacks la saison dernière) et Myles Garrett (16 sacks) étaient là pour faire des ravages ?

Cela semble peu probable.

C’était une vérification de la réalité bien nécessaire de Getsy, qui comprend que les Bears doivent s’améliorer de multiples façons s’ils veulent constamment marquer des points contre les défenses de haut niveau.

“Il y a une tonne d’améliorations que nous devons améliorer si nous voulons jouer de meilleurs talents (et) jouer (contre) plus de regards”, a déclaré Getsy.

En d’autres termes, comment Fields réagira-t-il à un front de huit hommes ? Comment la ligne s’adaptera-t-elle à un corner blitz ? Ou à deux secondeurs éclairs ? Ou aux secondeurs qui semblent faire du blitz mais qui reculent ensuite?

De plus, Fields peut-il identifier quand il s’agit d’une couverture humaine par rapport à une zone, puis faire la bonne lecture ?

Et, peut-être le plus important, la ligne O est-elle suffisamment bonne pour ouvrir constamment des trous pour David Montgomery et les RB? Parce que sans cela, toutes les inquiétudes concernant Fields sont pratiquement sans objet.

Alors, de quoi Getsy est-il le plus satisfait ? Des choses simples comme le jeu qui arrive à l’heure, l’équilibre sur la ligne de mêlée et l’absence de pénalités.

Comme les fans de Bears le savent, ce ne sont pas des questions anodines.

Combien de fois avons-nous vu des temps morts perdus en première mi-temps ? Ou une pénalité de mouvement illégal de 5 mètres après un temps mort ? Ou une mauvaise gestion de l’horloge ? Ou des pénalités ridicules et injustifiées de 15 verges?

La clé, évidemment, sera de continuer quand les matchs compteront.

Le premier test aura lieu contre San Francisco au Soldier Field le 11 septembre.

C’est alors que nous saurons si tous ces progrès étaient réels.

Ou si c’était un mirage géant.

“Je crois que nous sommes dans le processus et je crois que nous sommes tous sur la bonne voie dans le sens où je veux continuer”, a déclaré Getsy. “Mais au final, le seul moyen (de savoir si ça marche) est de savoir si vous gagnez ou perdez.”

https://www.dailyherald.com/sports/20220829/great-half-but-bears-getsy-says-offense-still-has-a-long-way-to-go-