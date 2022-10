Bears de Chicago 33-14 Patriots de la Nouvelle-Angleterre: Mac Jones sur le banc en première mi-temps alors que les Patriots subissent une lourde défaite à domicile contre les Bears | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des Bears de Chicago contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre de la septième semaine de la saison NFL.

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Mac Jones, a été envoyé sur le banc dans la première moitié de leur lourde défaite 33-14 à domicile contre les Bears de Chicago lors du Monday Night Football.

Histoire du jeu

Jones avait raté les trois derniers matchs de la Nouvelle-Angleterre en raison d’une entorse à la cheville, mais a retrouvé le poste de titulaire pour le match de lundi, pour laisser à nouveau la place au remplaçant Bailey Zappe avec 12 minutes à jouer au deuxième quart.

Jones a mené l’offensive des Patriots à deux trois retraits et une interception sur ses trois séries ‘pour commencer le match, avec les supporters locaux de Foxborough entendus scander ‘Zappe!’

Ils ont réalisé leur souhait, avec le QB recrue du quatrième tour – qui a remporté ses deux premiers départs dans la NFL – entrant dans le match pour Jones et menant immédiatement la Nouvelle-Angleterre sur deux touchés pour les voir soudainement prendre une avance de 14-10.

Les Patriots ont marqué sur des possessions consécutives, avec Jakobi Meyers griffant d’abord une formidable prise de saut pour une passe de touché de 30 verges de Zappe, puis Rhamondre Stevenson grondant pour un score de quatre verges après un autre grand jeu de passe de 43 mètres à DeVante Parker.

Mais c’était aussi bon que possible pour les hôtes lundi soir, Chicago reprenant son avance à la mi-temps, Zappe perdant un échappé sur la prochaine possession de la Nouvelle-Angleterre.

Après la pause, les Bears se sont enfuis avec le match, Zappe lançant deux autres interceptions, pour en faire trois dans la nuit pour la défense implacable des Bears alors que les visiteurs accumulaient le score.

Le quart-arrière de Chicago, Justin Fields, a réussi 13 passes sur 21, lançant pour 179 verges et un touché, et a couru pour 82 verges et un autre score lundi soir. Il a également lancé une interception en première mi-temps.

Les Bears passent à 3-4 cette saison et partagent la deuxième place avec les Packers de Green Bay dans la NFC North. Les Patriots, quant à eux, chutent à cette même marque de 3-4 et au pied du classement de l’AFC Est.

Belichick insiste sur le fait que le banc de Jones faisait partie du plan

L’entraîneur-chef des Patriots, Bill Belichick, s’adressant aux journalistes après le match, a insisté sur le fait que le banc de Jones faisait partie d’un plan visant à jouer les deux quarts et non basé sur la performance.

“J’ai dit aux quarts que nous allions les affronter tous les deux, et c’est ce que nous avons fait”, a déclaré Belichick.

“Ce n’était pas ça [performance], mais vous pouvez écrire ce que vous voulez écrire. Ce n’était pas ça.”

Belichick a ajouté que le plan était que Jones réintègre le jeu plus tard en seconde période, mais alors que les Bears accumulaient le score et que le match leur échappait, ces plans ont changé.

“Le score est devenu incontrôlable”, a-t-il déclaré. “Je ne pensais pas que c’était la bonne chose à faire.”

Leaders des statistiques

Ours

Dépassement : Justin Fields, 13/21, 179 verges, 1 TD, 1 INT

Rushing: Justin Fields, 14 courses, 82 yards, 1 TD

David Montgomery, 15 courses, 62 yards, 1 TD

Réception : Darnell Mooney, trois attrapés, 53 verges

Patriotes

Dépassement : Bailey Zappe, 14/22, 185 yards, 1 TD, 2 INTs

Mac Jones, 3/6, 13 verges, 1 INT

Rushing : Rhamondre Stevenson, 11 courses, 39 yards, 1 TD

Réception : DeVante Parker, trois attrapés, 68 verges

Résumé de la notation PREMIER QUART Ours 3-0 Patriotes Caire Santos panier de 42 verges Ours 10-0 Patriotes Course TD de trois verges de Justin Fields (point supplémentaire) DEUXIÈME QUARTIER Ours 10-7 patriotes Passe TD de 30 verges de Bailey Zappe à Jakobi Meyers (point supplémentaire) Ours 10-14 Patriotes Course de TD de quatre verges de Rhamondre Stevenson (point supplémentaire) Ours 17-14 Patriotes Justin Fields passe TD de 25 verges à Khalil Herbert (point supplémentaire) Ours 20-14 Patriotes Caire Santos panier de 23 verges TROISIÈME QUART Ours 23-14 Patriotes Caire Santos panier de 38 verges Ours 26-14 Patriotes But sur le terrain de 50 mètres du Caire Santos QUATRIÈME TRIMESTRE Ours 33-14 Patriotes David Montgomery course TD d’un mètre (point supplémentaire)

Ce qu’ils ont dit…

Le quart partant des Patriots Mac Jones : “Je pense que l’entraîneur Belichick avait un très bon plan pour nous. Évidemment, c’est une sorte de truc interne, mais j’ai compris le plan et ce qui allait se passer.

“Évidemment, j’aimerais que nous prenions un meilleur départ, et j’ai joué un peu mieux, mais j’aurai la chance de m’entraîner et de reprendre ma routine. Je suis une personne très routinière, et je suis excité pour cette semaine.

“C’est tout ce que vous pouvez faire, n’est-ce pas? Vous ne pouvez pas vraiment regarder en arrière dans le passé. De toute évidence, le jeu n’était bon pour aucun d’entre nous, et cela commence par moi.

“Je dois juste faire mieux dans mon travail, et c’est tout ce qui compte. C’est tout ce que je peux contrôler. Je vais faire de mon mieux pour faire de mon mieux. J’ai déjà été dans cette situation, et Je vais juste essayer d’aider l’équipe.

“Quel que soit mon rôle, je serai prêt et je me donnerai à 100%.”

Le quart-arrière remplaçant des Patriots, Bailey Zappe : “Je dois juste m’améliorer. Je ne peux pas tomber comme je l’ai fait. Je dois faire quelques lancers. Je dois prendre de meilleures décisions sur certaines choses.

“C’est la bonne chose d’avoir une autre semaine. Reprenez-vous demain, regardez un film et préparez-vous pour la semaine prochaine.”

Et après?

