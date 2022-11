Bears DC Alan Williams admet qu’il doit faire preuve de plus de créativité – Shaw Local

Eddie Jackson a fait partie de certaines défenses désagréables et fermées au cours de ses six années avec les Bears.

Les plus impressionnants ont probablement été en 2018 et 2019 lorsque les équipes de Matt Nagy se sont classées dans les cinq premières pour le moins de points autorisés.

Les secondeurs Roquan Smith, Danny Trevathan et Khalil Mack, le joueur de ligne défensive Akiem Hicks, le demi de coin Kyle Fuller et Jackson se sont associés pour frustrer et troubler les attaques adverses sur une base hebdomadaire.

Les deux dernières saisons n’ont pas été aussi impressionnantes mais, pour la plupart, les Bears ont tenu le coup.

Maintenant, bien sûr, c’est une histoire complètement différente.

Avec les départs de Smith (Ravens) et de Robert Quinn (Eagles), la défense ressemble à une coquille d’elle-même. Assis à son casier, Jackson a réfléchi à cette dure réalité mercredi alors que les Bears se préparaient à accueillir les Lions dimanche.

« Ouais, c’est différent. Mais vous n’y pensez pas », a déclaré Jackson, qui a remplacé Quinn comme l’un des quatre capitaines. “Ces équipes (en 2018 et 2019), nous avions un groupe de gars différent. Vous connaissez les noms.

« En ce moment, nous essayons simplement de construire et de continuer à faire fonctionner cette chimie avec les gars que nous avons. Nous avons beaucoup de jeunes gars sur le terrain; des gars qui interviennent et assument différents rôles. Nous devons nous y habituer et être à l’aise de jouer.

La transition s’est avérée difficile pour tout le monde et c’est définitivement le cas.

Dallas et Miami n’avaient pas à s’inquiéter pour Quinn, alors ils ont étendu la protection pour arrêter la ligne défensive décevante des Bears. Les Dolphins n’avaient pas à s’occuper de Smith, alors ils ont simplement lancé Tyreek Hill et Jaylen Waddle dans les points faibles de la défense de zone des Bears.

Inutile de dire que les résultats étaient laids. Dallas a accumulé 278 verges et 28 points rien qu’en première mi-temps, tandis que Miami a marqué sur quatre de ses cinq premières possessions.

L’absence totale de ruée vers les passes est l’un des plus gros problèmes. Alors à qui la faute ?

«Ce n’est pas seulement axé sur les joueurs. Une partie est dirigée par le coordinateur », a déclaré le coordinateur défensif Alan Williams. «En fin de compte, je suis responsable de la ruée vers les passes. Je dois être créatif (en) mettant les gars en position pour atténuer ce qu’ils font bien.

“Certains endroits où je dois être plus agressif.”

Cela semble si facile.

Mais ce n’est pas toujours le cas, surtout lorsque votre unité est composée de recrues comme la sécurité Jaquan Brisker, le demi de coin Kyler Gordon, le secondeur Jack Sanborn et le joueur de ligne Dominique Robinson.

Le secondeur vétéran Nicholas Morrow l’a le mieux expliqué, affirmant que si un adversaire montre un regard dangereux lors d’un appel éclair, un ajustement difficile de dernière seconde est probablement nécessaire.

Morrow devrait-il annuler le blitz ? Doit-il crier une instruction à Sanborn ? A Brisker et Gordon ? À tout le monde?

“Quand vous avez de jeunes gars, c’est un peu difficile d’entrer et de sortir”, a déclaré Morrow, qui a repris le travail de Smith de faire les décisions défensives. «Parfois, vous ne voulez pas exercer de pression sur certains regards parce qu’ils ont des chiffres. Donc tu veux t’en sortir.

« Maintenant, vous devez essayer de communiquer. Il y a beaucoup de choses différentes. »

Williams ne veut pas utiliser le “facteur jeunesse” comme excuse pour ne pas faire pression. Mais il était d’accord avec Morrow sur le fait qu’il vaut parfois mieux garder les choses simples.

“Vous ne voulez pas surcharger les gars qui n’ont pas beaucoup de représentants à leur actif”, a déclaré Williams. « Vous voulez les laisser jouer, vous voulez les laisser se développer, vous voulez les laisser faire ce qu’ils font bien.

« Vous devez être tous sur la même longueur d’onde, donc vous n’en jetez pas trop dessus. Certains des blitz, vous devez vous ajuster en formation.

La tâche de cette semaine devrait être un peu plus facile car les Lions n’ont marqué que 48 points lors de leurs quatre derniers matchs – et 27 d’entre eux ont été perdus en quatre points contre les Dolphins.

Cela ne veut pas dire que Detroit ne peut pas être un problème. RB Jamaal Williams a 10 touchés, son compatriote D’Andre Swift est en meilleure santé et possède une vitesse de pointe mortelle, et WR Amon-Ra St. Brown (39 attrapés, 399 verges) est une menace extérieure dangereuse.

Pourtant, si la défense des Bears peut redresser le navire et trouver son mojo, on pourrait penser que l’équipe de Matt Eberflus devrait sortir victorieuse.

“Juste prêt à y revenir”, a déclaré Jackson. « L’infraction nous a énormément aidés. Ils ont fait beaucoup.

J’ai donc l’impression que nous les avons laissés sécher. Il est maintenant temps de s’y remettre et de jouer notre type de balle.

https://www.dailyherald.com/sports/20221110/no-easy-answers-for-bears-defense-dc-williams-admits-he-needs-to-get-more-creative