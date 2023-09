Bearhugging Rishi Sunak et Narendra Modi conviennent d’aller de l’avant avec l’accord commercial post-Brexit

RISHI Sunak et le Premier ministre indien Narendra Modi ont convenu d’avancer à toute vapeur pour conclure un accord commercial post-Brexit – alors qu’ils se sont embrassés au G20.

Le dirigeant indien a également salué la Rishimania qui déferle sur son pays, alors que M. Sunak effectue sa visite historique dans le pays.

Rishi Sunak et Narendra Modi lors du sommet des dirigeants du G20 à New Delhi Crédit : Getty

Les dirigeants se sont embrassés après avoir convenu de conclure un accord commercial post-Brexit lors du sommet Crédit : AP

Il est le premier Premier ministre britannique d’origine indienne.

S’exprimant après leur sommet, M. Sunak a déclaré : « Le Premier ministre Modi et moi avons eu une discussion très chaleureuse et productive sur toute une série de sujets différents.

« En ce qui concerne l’accord commercial, nous souhaitons, de part et d’autre, voir un accord commercial réussi.

« Les opportunités sont là pour les deux pays, mais il reste encore beaucoup de travail à faire et nous devons y parvenir, comme nous le ferons. »

Il a ajouté : « Il est important que le Royaume-Uni entretienne des relations étroites avec l’Inde. »

Un porte-parole de Downing Street a déclaré que M. Modi « a noté l’accueil chaleureux que le Premier ministre a reçu en Inde ».

Ils ont ajouté : « Les dirigeants ont eu une conversation productive sur les négociations sur un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l’Inde.

« Le Premier ministre a réitéré l’ambition du Royaume-Uni de conclure un accord commercial historique qui profitera aux entreprises et aux travailleurs des deux pays et qui développera nos échanges de biens et de services.

« Ils ont convenu que les ministres et les équipes de négociation continueraient à travailler à un rythme soutenu pour parvenir à un ALE. »

Signe des relations chaleureuses entre la Grande-Bretagne et l’Inde, M. Modi s’est serré les bras dans une grande étreinte.

Le Premier ministre a salué la mission spatiale indienne qui a réussi à atterrir sur la face cachée de la Lune le mois dernier.

Il a déclaré : « Mes filles qui ont regardé le Chandrayaan étaient tellement excitées.

« Tout le monde est en effervescence. Vraiment incroyable. Un moment historique pour l’Inde mais aussi pour le monde. »

Joe Biden rencontre Rishi Sunak au G20 Crédit : Rex

Le Premier ministre et le président américain partagent une blague lors du sommet Crédit : PA