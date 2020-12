Little Bear a été principalement protégé des yeux du public par ses parents avertis en médias sociaux.

Mais le fils de Cheryl Cole avec Liam Payne n’a montré aucun soupçon de timidité alors qu’il se joignait doucement à son interview pour ceinturer Jingle Bells.

Cheryl discutait avec Jessie Ware pour son podcast Table Manners, quand Bear, trois ans, est venu lui dire bonjour.

« Êtes-vous curieux? » lui demanda une Cheryl clairement assommée. « Que faites-vous? »







(Image: Instagram)



La chanteuse Jessie, 36 ans, et sa mère Helena ont roucoulé sur l’enfant.

« Vous êtes un peu mignonne n’est-ce pas, » dit Jessie, avant de demander: « Comment allez-vous copain? »

Cherly l’a incité: « Dites bonjour alors. » Bear a répondu avec confiance: « Bonjour. »

Interrogé sur son amour pour Paw Patrol, il a confirmé que Skye était son personnage préféré et a convenu qu’il aimait «l’arbre de Noël de maman».

« Êtes-vous effronté », lui a demandé Jessie.

Bear a répondu: « Ouais! »







(Image: Instagram)



Cheryl a ensuite déclaré aux podcasteurs que Bear « crie dans la cheminée ce qu’il veut » au Père Noël.

Le plus jeune a alors accepté de chanter Jingle Bells – en écoutant la chanson avec sa mère.

Mais à la question de savoir s’il veut suivre les traces de ses célèbres parents et devenir chanteur, l’enfant d’âge préscolaire n’a pas été aussi poursuivi, disant simplement: « Mmmhmm. »

Pendant ce temps, Cheryl a raconté comment elle et son ex Liam, 27 ans, avaient espéré passer le jour de Noël avec leur fils chez elle dans le Buckinghamshire.







(Image: Dave Benett / Getty Images)



L’entretien a été donné avant que de nouvelles règles strictes pour le niveau 4, y compris la région où vit Cheryl, ne soient annoncées samedi, modifiant les plans de nombreuses familles pour la journée.

Cheryl a dit à Jessie: « Ce sera probablement juste moi, ma mère et Liam.

«Ma maman fait un excellent rôti, et Liam fait normalement la viande à Noël. Il est vraiment bon en fait et y met tout.

« [We always watch] Seul à la maison le film. Tous les deux. Je les joue toujours dos à dos. J’aime cela. Je pense que c’est parce que ça me rappelle quand j’étais enfant. J’adore le vin chaud.

« J’aime que tout le monde porte les mêmes pyjamas la nuit de Noël… Cette année, nous allons en avoir des Disney. »