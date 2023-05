Bear se sert 60 cupcakes de la boulangerie du Connecticut et fait peur aux employés

AVON, Conn. (AP) – Un ours noir affamé a fait irruption dans le garage d’une boulangerie du Connecticut, a effrayé plusieurs employés et s’est servi 60 cupcakes avant de s’éloigner.

Les travailleurs de Taste by Spellbound dans la ville d’Avon chargeaient des gâteaux dans une camionnette pour livraison mercredi lorsque l’ours s’est présenté. Il y a entre 1 000 et 1 200 ours noirs vivant dans le Connecticut, selon l’agence environnementale de l’État, avec des observations l’année dernière dans 158 des 169 villes de l’État.

La propriétaire de la boulangerie, Miriam Stephens, a écrit dans un post Instagram qu’elle avait entendu l’employée Maureen Williams « crier au meurtre sanglant » et crier qu’il y avait un ours dans le garage.

Williams a déclaré à la chaîne de télévision WTNH qu’elle avait crié pour effrayer l’ours, mais il s’est retiré et est revenu trois fois.

Williams a déclaré que l’ours l’avait chargée, alors elle a reculé du garage et s’est enfuie.

Une vidéo de surveillance obtenue par WTNH montre des ouvriers de la boulangerie se promenant sur le côté de l’entreprise pour essayer d’effrayer l’ours, mais s’enfuyant ensuite après qu’il les ait effrayés.

La vidéo montre l’ours traînant un conteneur de cupcakes du garage au parking. Stephens a dit que l’ours avait mangé 60 cupcakes.

Un boulanger a finalement fait partir l’ours en klaxonnant une voiture, a déclaré Williams.

Le voleur à quatre pattes était parti au moment où la police et les agents du département de l’énergie et de la protection de l’environnement du Connecticut sont arrivés.

Personne n’a été blessé lors de la rencontre – une dans une série d’interactions troublantes entre les ours noirs et les humains dans le Connecticut.

Une femme de 74 ans a été mordue aux bras et aux jambes le mois dernier lorsqu’elle a été attaquée par un ours alors qu’elle promenait son chien dans une banlieue de Hartford, la première attaque de ce type cette année. Il y a eu deux attaques l’année dernière, dont une en octobre où un garçon de 10 ans a été mutilé dans une arrière-cour.

« La fréquence et la gravité des interactions ours-humain augmentent », a déclaré vendredi le porte-parole de DEEP, Paul Copleman.

Les statistiques compilées par le département montrent qu’il y a eu un record de 67 signalements d’ours entrant dans les maisons du Connecticut en 2022. Le précédent record était de 45 en 2020.

The Associated Press