Bear marque le vainqueur alors que les Canucks se rallient pour surprendre l’Avalanche du Colorado 4-3

Ethan Bear a cassé une égalité avec 8 minutes à faire, et les Canucks de Vancouver en visite ont battu l’Avalanche du Colorado 4-3 en proie aux blessures mercredi soir.

Tirant de l’arrière par un but en entrant dans le troisième, Shelden Dries a créé l’égalité pour Vancouver avant Bear déchiré un coup passé Pavel Francouz sur un 4 contre 4 quelques instants après que Cale Makar du Colorado ait été appelé pour interférence.

Bo Horvat a marqué son 16e but pour les Canucks lors du premier match d’un voyage de trois matchs. Ilya Mikheyev a également marqué et Spencer Martin a arrêté 33 tirs lors de son premier match contre son ancienne équipe.

Mikko Rantanen du Colorado a marqué deux buts en première période. Il est parti après avoir pris un bâton haut au visage dans le deuxième puis est revenu dans le troisième.

Makar a également marqué pour les Avs, qui ont perdu le centre de deuxième ligne Evan Rodrigues en raison d’une blessure au bas du corps en fin de première période. Francouz a stoppé 22 tirs.

Le Colorado avait remporté trois victoires consécutives. Après avoir affiché une fiche de 32-5-4 à domicile en saison régulière en route vers la victoire de la Coupe Stanley en juin, l’Avalanche est tombée à 4-3-1 au Ball Arena.

Il y a eu un bref délai avec 1:03 à faire lorsque les fans, déjà contrariés par l’appel d’interférence de Makar, ont jeté des débris sur la glace après que le Colorado ait écopé de sa cinquième pénalité.

Avec le jeu à égalité à 2, Tyler Myers a enfoncé son bâton dans le visage de Rantanen dans le second, gagner une double mineure. Les Avs se sont retrouvés avec un 5 contre 3, et Makar a pris une passe de Nathan MacKinnon (meilleur 22e passe décisive de la LNH) et boursouflé un tir du cercle gauche avec 4:01 restants.

Mais Dries a frappé une rondelle libre au début de la troisième période pour égaliser.

Rantanen piqué dans un flux de Devon Toews pour porter le score à 1-1 au milieu de la première période. Il inscrit son 13e but par frapper à la maison un rebond avec Dakota Joshua dans la surface pour un high-stick à 17:44.

Il s’agissait du septième match consécutif que la meilleure unité en avantage numérique de la ligue marque.

Rodrigues est allé directement au vestiaire avec une blessure au bas du corps après dégringolant dur sur la glace quand il s’est lié avec Kyle Burroughs à la fin du premier.

Le Colorado, après un voyage de 3-0, a pris un départ bâclé.

Un revirement derrière le filet a permis à Elias Pettersson de trouver un ouvrir Mikheïev dans la fente, et son poignet a tiré 21 secondes pour faire 1-0. Il s’agit du but le plus rapide sur la route pour Vancouver depuis qu’Henrik Sedin a marqué 10 secondes au Colorado le 24 octobre 2014.

DÉBUTS DANS LA LNH

Oskar Olausson, le choix de premier tour du Colorado en 2021, a été rappelé chez les mineurs et a fait ses débuts dans la LNH en patinant sur la deuxième ligne avec Alex Newhook et Rodrigues. Martin Kaut est passé à la quatrième ligne.

“Un bon patineur, de bonnes armes offensives, un bon coup”, a déclaré le Suédois de 20 ans lorsqu’on lui a demandé de décrire son style.

À NOTER

Artturi Lehkonen a aidé sur les deux buts de Rantanen pour prolonger sa séquence de points en carrière à huit matchs. … Les Avs ont également rappelé F Jayson Megna. … Avs D Samuel Girard (bas du corps) est revenu après une absence de six matchs. … Colorado D Bowen Byram (bas du corps) ne patine toujours pas. … Canucks F Tanner Pearson (main) a patiné le matin mais a raté son sixième match consécutif. … Le capitaine Avs blessé Gabriel Landeskog (chirurgie du genou) a eu 30 ans.

SUIVANT

Canucks : Visitez Vegas le samedi soir.

Avalanche : À Nashville vendredi.

Mike Cranston, Associated Press

Comme nous sur Facebook et suivre nous sur Twitter

CanucksNHL