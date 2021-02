Bear, le fils de Billy Brown, star de l'Alaskan Bush People, dit que sa `` vie ne sera plus jamais la même '' sans son défunt père dans un nouveau poste

Le fils de Billy Brown, la star d’ALASKAN Bush People, a déclaré que «sa vie ne serait plus jamais la même sans» son défunt père quelques jours à peine après la mort de la star des suites d’une crise.

La star de la réalité a confirmé le décès de son père sur les réseaux sociaux.

Ours, 33 ans, a pris à Instagram pour rendre hommage à son défunt père alors qu’il partageait une photo du patriarche ABP aux côtés de sa femme, Ami.

Il l’a légendé: “Je me souviens de mon père! Je l’aime et il me manque beaucoup!

“Ma vie ne sera plus jamais la même sans lui! Je t’aime plus, Da!”

Les gens adoraient le joli message alors qu’ils se rendaient dans la section des commentaires pour répondre, avec une personne écrivant: “Il nous manquera tous aussi! Quand vous regardez une famille à la télévision pendant des années, ils deviennent presque comme notre famille aussi!”

Un autre a sonné: “Je suis vraiment désolé pour votre perte. Prières pour votre mère et vous tous.”

Billy est décédé le 8 février à l’âge de 68 ans après souffrant d’une crise, alors que Bear partageait la tragique nouvelle.

Il a écrit: «Il était notre meilleur ami – un père, un grand-père et un mari merveilleux et aimant et il nous manquera beaucoup.

«Il a vécu sa vie selon ses conditions, hors réseau et hors de la terre, et nous a appris à vivre comme ça aussi.

“Nous prévoyons d’honorer son héritage à l’avenir et de poursuivre son rêve.”

Un shérif de Washington dit exclusivement au soleil: «Le service médical a demandé un hélicoptère. Il ne semble pas qu’il ait été transporté à l’hôpital par un médecin. Il est décédé à la maison. “

Il a poursuivi: «Des médecins et des pompiers étaient sur les lieux une heure et demie avant que le bureau du shérif ne soit appelé. Nous répondons à tous les décès. À ce stade, rien de suspect ou de criminel. »

Billy avait été dans et hors de hôpital ces dernières années et a déjà été dit par des professionnels de la santé que vivre en haute altitude n’était pas bon pour lui.

Il a décidé de défier les ordres du médecin et continuer à vivre dans les montagnes avec sa famille.

Le papa de sept partagé cinq fils – Mat, 36, Bam Bam, 34, ours, 31, Gabe, 29 ans, et Noah, 26 ans – et deux filles – Bird, 24 ans, et Rain, 16 ans – avec sa femme Ami.

Après être rentré chez lui après une visite à l’hôpital, Billy a dit à sa grande famille qu’il avoir des problèmes cardiaques.

Depuis que la star de télé-réalité avait du mal à respirer, il avait toujours supposé que c’était ses poumons – mais le diagnostic de sa dernière alerte d’urgence indiquait que le problème était un problème grave avec son cœur.