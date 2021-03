MALGRÉ toutes ses nombreuses réalisations, l’expert en survie Bear Grylls est peut-être mieux connu pour être «ce type qui boit son propre pipi».

L’ancien homme de guerre a raillé un poisson vivant, un zèbre, du caca d’ours, des testicules de chèvre crus et bu le sang d’une tortue.

Mais même il ne pouvait pas supporter de regarder Barack Obama renverser sa propre grimace.

Ainsi, lorsque les producteurs ont essayé de pousser l’ancien président américain à faire exactement cela sur l’émission de plein air extrême de Bear Running Wild en 2015, il a senti qu’ils prenaient le p ***.

Bear, 46 ans, a déclaré: «L’une des dernières questions de notre équipe à Obama était: ‘Monsieur, que faudrait-il à Bear pour vous convaincre de boire votre propre urine?’

«J’ai sauté et j’ai dit ‘Les gars, nous avons terminé. Je ne lui demande pas de faire ça. Nous passons à autre chose ».»

Quand vous voyez Bear exposé aux éléments à la télé – avec un A-lister aux yeux écarquillés et aux dents nacrées à la remorque – il est facile d’imaginer que la nature sauvage qui les entoure est à peu près aussi réelle que Jurassic Park.

Dorment-ils vraiment dans l’abri de fortune qu’ils viennent de construire à partir de feuilles et de toiles d’araignées? Ou se dirigent-ils vers l’hôtel cinq étoiles le plus proche dès que le réalisateur crie «couper»?

Alors que les célébrités peuvent insister sur le fait que les émissions de télé-réalité ne sont pas réellement la vraie vie, l’ancien soldat SAS est catégorique sur le fait qu’il n’y a rien de faux dans ses programmes.

Et même un entourage d’avocats, d’agents et d’assureurs ne peut pas dire quel temps il fera.

Bear a déclaré: «Les choses peuvent mal tourner. Je me souviens quand nous avons fait notre tout premier Running Wild avec Will Ferrell. Ses agents et managers étaient si nerveux à l’avance. J’étais en conférence téléphonique avec tous les avocats et les assureurs.

«Ils ont dit: ‘Pouvez-vous nous garantir à 100% qu’il sera en sécurité?’ J’ai dit non. Nous n’avons pas de studio où vous pouvez tout contrôler. Nous sommes dans la nature et des choses se passent ».»

Bear ne connaît que trop bien les dangers qui nous attendent en tant qu’explorateur. Il s’est cassé le dos en 1996 alors qu’il servait dans le SAS après que son parachute se soit déchiré lors d’un saut en parachute à près de 16000 pieds

Et en 2019, lors du tournage de la série de survie Treasure Island de Channel 4, il a subi un choc anaphylactique mortel après qu’une abeille lui ait piqué le visage.

Mais quand il a des acteurs comme Julia Roberts, Channing Tatum et Kate Winslet, ou l’as du tennis Roger Federer prenant part à ses singeries en plein air, il doit s’assurer qu’ils ne deviennent pas de la viande morte.

Il a déclaré: «Nous savons où nous allons commencer les voyages et nous savons où nous allons finir, mais nous le gardons intentionnellement assez lâche entre les deux. Cela me permet d’adapter et de modérer ce que nous faisons.

«Mais le danger en fait évidemment partie, même si nous sommes fiers d’être très prudents et de gérer le risque. Je vais trouver un autre moyen de descendre ou de traverser quelque chose. «

L’ancien as du rugby anglais Jonny Wilkinson est la dernière star à s’équiper et à affronter les grands espaces pour une émission diffusée demain sur ITV.

Bear dit: «Jonny était facile dans le sens où il est physique et aime les défis. Il n’a pas peur du mauvais temps, du vent, de la pluie et de la boue. Et il a l’habitude de faire des choses inconfortables et effrayantes.

Bien qu’il ne soit pas surprenant que le dur à cuire relève tous les défis avec aplomb, Bear a expliqué que les téléspectateurs verront un côté plus vulnérable du sportif qui souffre profondément de sa santé mentale.

Révélant comment Jonny a vécu «dans un état constant de peur et de névrose», l’animateur de télévision a déclaré: «Je n’avais pas réalisé à quel point il était concentré dès son plus jeune âge.

«Il voulait être le joueur de rugby le plus célèbre et le plus titré de l’histoire, mais je ne savais pas à quel point il avait des conséquences sur lui mentalement. Jonny a vécu si peu de moments de calme et de bonheur dans sa vie jusqu’à très récemment. Il contrôlait toujours tout et devait être tellement boutonné. C’était mauvais pour sa santé mentale.

«Il a vécu dans cet état constant de peur et de névrose. Mais je pense qu’il a dit: « J’arrive dans ce voyage avec une totale ouverture d’esprit, je te fais confiance ». »

De façon déchirante, Jonny a également admis à Bear lors du tournage de la série qu’il n’avait ressenti que trois secondes de vrai bonheur dans sa carrière sportive – après son drop-goal vainqueur de la Coupe du monde pour l’Angleterre en 2003.

Bear a rappelé: «La pression l’a conduit à la grandeur, mais cela a fait des ravages. Le plus puissant pour moi avec Jonny était qu’il disait qu’il avait eu trois vraies secondes de bonheur total et que ce n’était pas quand ce coup de pied est passé.

«C’était en fait juste après cela, quand le ballon a été botté en touche et il a vu l’arbitre tendre la main dans sa poche pour le sifflet et il savait que c’était à plein temps. Il savait qu’il avait gagné mais ce n’était pas encore arrivé.

«L’adulation par la suite a été une période difficile pour lui. Il a appris à ses dépens que la célébrité ne résout rien – elle ne fait qu’amplifier les choses, à la fois positives et négatives.

«Je pense que les gens viennent maintenant sur ces émissions prêts à parler et voulant parler. Mais c’était définitivement intime pour lui de partager certaines de ces choses qu’il n’avait jamais partagées auparavant. Mon travail est toujours de les écouter et de les accompagner tout au long de leur voyage.

«Mais je pense que la nature fait le reste. L’aventure, la nature, c’est un lieu naturellement ressourçant. Et je pense que nous avons tous vécu un peu de cela dans nos vies.

Les fans du duo athlétique seront ravis de les voir se déshabiller jusqu’à leurs sous-vêtements dans la série. Bear a révélé que lui et Jonny retireraient leur kit pour une scène où ils sautent dans une rivière gelée, filmée à Dartmoor le mois dernier.

Mais va-t-il rivaliser avec le moment de la douche en bikini blanc de Myleene Klass sur I’m A Celebrity en 2006 comme l’un des moments les plus sexy de l’histoire de la télévision?

Bear a dit en riant: «Je vais prendre ça. Mais je ne suis pas sur. C’etait intéressant. Nous avons presque terminé le voyage. Il faisait froid, c’était en février, moins quoi que ce soit.

«Nous traversions cette rivière, je savais que nous étions proches de la fin. C’était la dernière poussée et nous serions alors sortis de là. Je parlais juste avec lui et j’ai dit: « En tant que joueur de rugby, vous devez avoir ces bains de glace épiques? Tout était légendaire, n’est-ce pas? Les bains de glace de l’Angleterre après les matchs ».

«Il dit:« J’avais l’habitude de les redouter. En fait, je ne les ai pas faites. L’alternative était que nous pourrions toujours monter sur un vélo d’exercice si nous ne voulions pas faire les bains de glace. J’étais toujours le seul à choisir de faire du vélo d’exercice alors que tout le monde était dans le bain de glace. Je déteste ça ».

«Alors j’ai dit: ‘Vas-y, tu veux le faire maintenant? Devrions-nous le faire? Le bain de glace de la nature ici. Cinq minutes après?

«Il a dit ‘Oh mon Dieu, non!’ Mais il l’a fait et il était si fier de lui à la fin. C’était un grand moment. Les grands moments de toutes nos vies sont toujours de petits extraits, n’est-ce pas?

«Ils sont également souvent enveloppés d’inconfort et de douleur. Mais c’était spécial. Je vais regarder en arrière et penser en fait, pour ceux d’entre nous qui connaissent, aiment et admirent Jonny, faire ça avec lui, surtout quand il a hâte de le faire, ça va être spécial.

Bear a déjà eu un chef d’État dans son émission. Un héritier du trône serait sûrement un prochain invité évident à avoir?

Après les entretiens du prince Harry avec James Corden et Oprah Winfrey, une escapade avec Bear loin de Tinseltown lui donnerait la chance de renouer avec ses racines militaires.

Bien que Bear dise qu’il ne peut pas commenter les futurs invités, il n’a pas exclu un spectacle avec le duc de Sussex. Il a dit: «Je suis sûr qu’il serait génial d’avoir dans la nature. C’est un bon gars.

Bear And Jonny Wilkinson’s Wild Adventure est sur ITV demain à 20h.

