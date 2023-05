Bear Grylls La star de l’île enfermée dans une rangée amère de 1,2 million de livres sterling après avoir «construit une grange trop près de la maison du couple»

Un marchand d’ART qui est apparu sur Bear Grylls The Island a été qualifié de voisin cauchemardesque dans une dispute juridique amère de 1,2 million de livres sterling.

Barnes Thomas, 37 ans, aurait mené une campagne de harcèlement contre les éleveurs de faucons Martin et Scott Nicholas.

Barnes Thomas a joué dans The Island de Bear Grylls en 2018 et s’est avéré être un concurrent controversé Crédit : Canal 4

Le marchand d’art aurait mené une campagne de harcèlement contre les éleveurs de faucons Martin et Scott Nicholas Crédit : PA : Association de la presse

Le couple affirme que son comportement depuis son emménagement a causé des dommages d’une valeur de 1 million de livres sterling à leurs oiseaux à St Just, Penzance.

Des documents juridiques déposés à la Haute Cour de Londres affirment qu’il a construit une grange à la frontière avec leur terrain pendant la saison de reproduction.

Cela a causé tellement de stress aux faucons que certains oiseaux sont morts, sept couples n’ont pas réussi à se reproduire et sept œufs ont été perdus, affirment les frères.

Ils accusent également M. Thomas d’avoir empoisonné leurs pommiers et d’avoir déposé de fausses plaintes auprès des autorités.

Martin, 40 ans, et Scott, 31 ans, dirigent les Raptors de Penwith et possèdent 126 faucons, d’une valeur de 9,5 millions de livres sterling.

Les frères disent avoir dit à leur célèbre voisin que le bruit excessif et les perturbations visuelles pendant la saison de reproduction des faucons entre mars et août induisaient peur et stress.

Cela pourrait les amener à écraser leurs œufs, à abandonner leurs petits et à provoquer une maladie potentiellement mortelle appelée aspergillose.

Mais ils disent que M. Thomas a ignoré leurs préoccupations.

Ils ont maintenant déposé une plainte pour harcèlement, nuisance et négligence.

Le couple affirme que M. Thomas a agi de manière malveillante pour causer délibérément une nuisance, nuire aux faucons et nuire à leurs intérêts commerciaux.

Les documents juridiques répertorient 35 exemples de harcèlement présumé, culminant lorsque le père de M. Thomas a menacé de nuire à la famille de Scott Nicholas, selon la plainte.

Les frères disent que trois faucons sont morts après avoir subi un stress intolérable, dont un faucon Gyr d’une valeur de 150 000 £.

Ils demandent 1 209 000 £ de dommages et intérêts, dont 450 000 £ pour les pertes de reproduction en cours, 344 250 £ par an pour la perte de 14 enclos de reproduction et 30 000 £ supplémentaires chacun pour leurs sentiments blessés après avoir souffert d’anxiété et de détresse aiguës.

Cela survient alors que des voisins à travers le pays se retrouvent dans des conflits juridiques amers.

Un couple a déboursé 130 000 £ pour poursuivre son voisin pour une extension de loft.

Liz Peck et son mari Adam étaient furieux après que la voisine Debbie Ranford ait construit son extension trop près de leur maison de 1,5 million de livres sterling dans le sud-est de Londres.

Un autre résident a été contraint de menacer de poursuites judiciaires après que son voisin ait continué à pulvériser son chien.

Et un homme a dit à un tribunal qu’il avait dû dormir sur le sol de son salon pendant deux ans parce que son grand voisin cauchemardesque et délirant avait fait exploser de la musique de danse des années 90.

M. Thomas est également accusé d’avoir empoisonné leurs pommiers et d’avoir déposé de fausses plaintes auprès des autorités Crédit : Instagram