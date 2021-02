Bear Grylls a revisité la mort dévastatrice du frère de Spencer Matthews, Mike, qui a tragiquement perdu la vie lors d’un sommet sur le mont Everest.

La famille de Spencer a reçu la terrible nouvelle que Mike était mort en escaladant l’Everest en 1999.

Le joueur de 22 ans a manqué d’oxygène sur la montagne dans des conditions « horribles » après avoir parcouru trop haut.

Parler sur BBC Sounds ‘ 6 degrés de Jamie et Spencer L’aventurier passionné Bear a jailli de l’homme incroyable que Mike était avant de payer le «prix ultime» de son voyage dans l’Everest.

«Il était sur la montagne un an après mon arrivée et j’ai toujours l’impression que c’est son record», a-t-il expliqué.

«J’étais le plus jeune Britannique à l’époque et je me souviens que Mike était parti. Il a payé le prix ultime de sa vie là-haut. Cela m’a vraiment bouleversé à l’époque parce que je me souviens de l’avoir rencontré à l’avance et d’avoir été tellement encourageant, allez-y.







Bear a ensuite révélé l’impact de la mort tragique de Mike sur lui en tant qu’aventurier.

La star de télévision bien-aimée a admis que sa mort l’avait « vraiment choqué » et lui avait fait réfléchir à deux fois avant de tout risquer pour un titre.

«Cela m’a vraiment secoué, c’est le côté sombre de l’alpinisme en haute altitude. Il n’y a aucune garantie, de mauvaises choses arrivent à des personnes incroyables, brillantes et talentueuses comme votre frère. Cela a vraiment ébranlé ma confiance par la suite. «







Après la mort tragique de Mike, Bear s’est promis de veiller sur son jeune frère Spencer, qui n’avait que 10 ans à l’époque.

S’ouvrant sur son vœu sur le podcast, Bear a avoué à Spencer: «J’ai toujours pensé que je vais vraiment avoir un œil sur Spencer dans sa vie et j’ai souvent senti votre frère sur mon épaule. Je veux juste dire que je pense que tu es incroyable, vraiment.

«Vous avez eu un parcours très difficile et vous l’avez affronté avec courage et je pense que Mike serait vraiment fier de vous.







Pendant ce temps, l’ancienne star de Made In Chelsea, Spencer, a déclaré que Bear avait toujours été « incroyablement gentil » avec lui chaque fois qu’ils se rencontraient au fil des ans.

L’humble star a ajouté qu’il avait «toujours levé les yeux» vers l’aventurier.

«C’est incroyablement gentil Bear et à chaque fois que nous nous sommes rencontrés, j’ai ressenti une chaleur et une gentillesse incroyables de votre part, ce qui n’était pas nécessaire. Je t’ai toujours admiré de bien des manières. «

Écoutez l’audio complet sur BBC Sounds maintenant, ici.