Un couple en vacances à Gatlinburg préparait un jacuzzi dans l’arrière-cour de leur maison, mais a été pris par surprise après qu’un client les a battus. Le visiteur était un ours noir qui voulait se sortir de l’hibernation et rampé dans le bain à remous de la maison du Tennessee. Il semble que les ours noirs des Great Smoky Mountains soient sortis affamés de leur sommeil hivernal, apparemment, ayant besoin d’un bain chaud. Todd Trebony, qui séjournait à Gatlinburg Ski Mountain, buvait son café du matin sur le porche de sa cabane de location lorsque la créature sauvage est montée pour le rejoindre. Trebony, de Géorgie, est immédiatement passé à l’action et a couru chercher son appareil photo pour capturer l’ours à travers une porte vitrée.

La première vidéo montre l’animal marchant le long de la balustrade du porche avant de se glisser dans la baignoire fumante. Il teste ensuite l’eau pour vérifier la température avant de s’engager et de monter. On voit que l’ours en manque de décompression, fait fondre ses soucis dans la baignoire et profite de son trempage.

Au bout de quelques secondes, il ouvre la porte du porche et l’ours, imperturbable, lui passe juste un coup d’œil pendant qu’il s’emploie à se détendre. L’ours dans une autre vidéo peut être vu flottant dans le bain à remous, apparemment non dérangé par l’enregistrement. « Juste avoir une explosion », dit Trebony pendant que l’ours se met à l’aise dans le jacuzzi. « Regardez, il est juste en train de se détendre, se détendre », ajoute-t-il.

Les utilisateurs de la plateforme de partage de photos et de vidéos ont adoré les vidéos et ont inondé la section des commentaires de leurs réactions. Ce n’était pas la première fois qu’un ours était aperçu en train de se délecter dans un bain à remous à Gatlinburg. Dans 2019, une autre famille en vacances a vu un ours enlever le couvercle du jacuzzi de leur cabine pour profiter d’un bain relaxant.

Les ours noirs ne sont pas des étrangers dans la région de Gatlinburg et en voir un tremper dans un bain à remous n’est pas si rare. Leur population augmente au Tennessee et le National Park Service estime que 1 500 ours vivent. «Dans de nombreuses régions du Tennessee, il est assez courant de (voir) des ours près des habitations humaines au printemps et en été», selon Agence des ressources fauniques du Tennessee.