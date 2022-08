Bear Cub High on ‘Mad Honey’ sauvé par des gardes forestiers en Turquie

Un ourson brun qui a accidentellement consommé du «miel fou» hallucinogène a été sauvé par un groupe de gardes forestiers dans un parc national en Turquie. Selon la BBC, l’ourson a été retrouvé affalé sur le sol d’une forêt, et des séquences vidéo de l’événement confirment la même chose. Pour ceux qui ne le savent pas, le miel fou, également connu sous le nom de deli bal en turc, est un type de miel de rhododendron qui provoque des hallucinations. Après que les effets du miel lui aient donné un coup de pied, l’ours a été retrouvé dans un état bancal et gémissant dans le parc national de Duzce.

L’animal a été immédiatement secouru par les gardes forestiers et a été placé à l’arrière de leur camionnette. La créature désorientée était assise partiellement affaissée dans le véhicule lorsqu’elle a été conduite chez un vétérinaire. Selon le portail d’information, actuellement, l’ourson est en bon état et reçoit un traitement médical approprié pour écarter tous les effets hallucinogènes du miel fou. Il est probable que l’animal sera renvoyé dans la nature dans quelques jours.

La BBC a partagé des séquences vidéo de l’événement depuis le moment où l’ours a été retrouvé dans le parc national et comment elle a été emmenée chez le vétérinaire dans une camionnette. Pendant tout le voyage, l’animal a semblé être désorienté et changer de place. Regardez le clip ici :

Dès que le clip a été mis en ligne, il a attiré l’attention des amoureux des animaux du monde entier. Un internaute a remercié les gardes du parc d’avoir été rapides et d’avoir sauvé le bébé. “Pauvre chose. Dieu merci pour les sauveteurs…. on se demande combien n’ont pas la chance d’obtenir des services vétérinaires », a écrit l’utilisateur. Un autre a souligné les effets nocifs du miel fou : « Manger trop de deli bal (miel fou) peut causer de sérieux problèmes ; Dieu merci, elle a été sauvée. Un autre a trouvé le clip troublant et a ajouté: “Vraiment troublant de voir l’ours allongé comme ça dans une pose humaine.”

Selon un rapport publié dans Mirror UK, le forestier Yasin Oztas, qui faisait partie des personnes qui ont découvert et sauvé l’animal, a déclaré : “Pendant que nous menions nos activités de contrôle de la protection des forêts, nous avons vu un ourson allongé sur le sol de manière léthargique. ” Le forestier a ajouté que le groupe n’a pas mis beaucoup de temps à se rendre compte que le jeune ourson était malade. Pendant ce temps, le ministère de l’Agriculture du pays a déclaré dans un communiqué : “Notre bébé ours brun, qui est épuisé à Duzce, est en bonne santé et nos équipes continuent leur traitement”. Le clip du bébé ourson a été visionné par plus de 1,4 million de personnes.

